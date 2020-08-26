КОМУ ПОВЕЗЕТ? ⟩ Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2020 года

Если вас нет в списке самых удачливых знаков сентября, не расстраивайтесь. Мгновенно привлечь удачу в трудной ситуации вам помогут три простых способа. Из универсальных рекомендаций астрологов стоит выделить совет об общении с позитивными людьми. Если окружать себя токсичными и неприятными личностями, даже удачливым людям могут встретиться большие трудности на пути.

Телец

Тельцам улыбнется удача в деловой сфере. В сентябре звезды примут идеально положение, поэтому у Тельцов улучшатся память и внимательность, появится тяга к знаниям и получению нового жизненного опыта. Очень полезно будет оправляться в командировки, посещать неизвестные места, знакомиться с новыми людьми и обмениваться с ними опытом, эмоциями.

В сентябре Тельцы станут более продуктивными в творческом направлении. Это прекрасное время для принятия важных решений в бизнесе и на работе, для новых начинаний и попыток найти новое вдохновение. Станет гораздо проще работать как в команде, так и в одиночку. Главное — избегать прокрастинации. Лучше отложить телефон и социальные сети подальше.

Рак

Ракам очень повезет в большинстве сфер жизни, потому что звезды и планеты в значительной мере усилят интуицию этих людей. Их шестое чувство не раз спасет их от проблем и направит по верному пути. Нужно лишь научиться прислушиваться к внутреннему голосу. Большинство неурядиц будет решаться просто, исчезнет внутренняя дисгармония.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют Ракам в этом месяцев не обходить стороной проблемы, связанные со здоровьем. В сентябре стоит заниматься оздоровительными процедурами, вырабатывать новые полезные привычки и избавляться от вредных. Всё получится, если не ждать у моря погоды, а действовать и слушать сердце.

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, станут самыми удачливыми людьми в сфере любви и отношений. В первую очередь повезет тем, кто находится в поисках любви. Звезды и планеты направят этих людей по верному пути, приведя их к тому, кто сможет стать их второй половинкой. Также сентябрь — отличное время и для улучшения уже существующих отношений. Астрологи советуют Скорпионам больше времени проводить вместе с любимыми. Можно отправляться в поездки, заниматься вместе делами по дому.

Обаяние и харизма Скорпионов будут усиливаться, начиная с первых чисел сентября. В конце месяца притягательность этих людей достигнет апогея. Нужно воспользоваться моментом, чтобы не упустить свой шанс на счастье.

Козерог

Козерогам звезды и планеты помогут привнести в жизнь нужные перемены. Наступает время глобальных изменений, но по-настоящему позитивными будут лишь те, которые спровоцируют сами Козероги. Это благоприятный период для завершения отношений, начала новой любви, обновления домашней обстановки.

Больших успехов добьются те Козероги, которые знают, чего хотят от жизни. Это то самое время, когда есть возможность стать свободными. Важно заниматься тем, что нравится и к чему лежит душа. Астрологи советуют остерегаться токсичных людей и спонтанного принятия решений.

Водолей

Водолеям в сентябре лучше всего отправиться в отпуск. Это идеальное время для релаксации, духовных поисков, любви. Звезды и планеты повысят интеллектуальные и энергетические показатели Водолеев, укрепят здоровье и помогут в творческом процессе. Если не удастся отдохнуть, ничего страшного. На работе и в бизнесе этих людей тоже ждут успехи.