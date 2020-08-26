ФОТО ⟩ Изменившийся Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике

Александр Домогаров поразил публику внешним видом. Изменившийся артист готовится к старту нового театрального сезона. На днях он впервые за пять месяцев поднялся на сцену. Домогаров рассказал, что у него возобновились долгожданные репетиции, а совсем скоро начнутся выступления.

Он предстанет в главной роли в спектакле режиссера Нины Чусовой «Ричард III». «Первый прогон. Прошло пять месяцев с начала пандемии, и вот», - поведал актер.

Снимок вернувшегося к работе актера восхитил поклонников. Народного артиста в последнее время часто критиковали за набранные килограммы. В этот раз Александр Юрьевич, похоже, сбросил лишний вес. «Не узнать», «Похудел очень», «Любимый артист», «Талантливый и такой любимый», «О, какой царский профиль», - радуются фанаты.

К слову, недавно стало известно, что Домогаров больше не будет играть в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». В новом сезоне на сцену МХАТа им. Горького с Юлией Высоцкой вместо него выйдет Гоша Куценко.

Александр Юрьевич принял решение, что впредь будет выступать только на сцене родного театра им. Моссовета. «Я разорвал отношения со МХАТ им. Горького, отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас... Вы больше не увидите спектакль с моим участием. Напоминаю, Домогаров - артист Театра имени Моссовета», - рассказал 57-летний актер.