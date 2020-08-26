TOP 12 ⟩ Эстонские знаменитости, которые предпочли скрыть свои свадьбы от общества
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Говорят, что каждая маленькая девочка мечтает о шикарной свадьбе. Но не все так думают. Настоящее счастье любит тишину - эту фразу берут на вооружение немало влюбленных и женятся тихо и спокойно, не устраивая пира на весь мир. Elu24 нашла 12 известных в Эстонии пар, о чьих свадьбах общественность узнала уже постафактум, чаще из соцсетей.
Стиг и Карина Ряста
В июне 2017 года один пост в соцсети вызвал небывалый ажиотаж - эстонская девушка поменяла фамилию и стала называться Кариной Ряста. Пара поженилась в Таллинне 27 июня тихо, без гостей и папарацци.
Райво Тамм и Хелена Мерзин
Актеры вступили в брак летом 2007 года. И это стало большим сюрпризом для коллег, родных, друзей и близких, не говоря об общественности, так как парочка умело до последнего скрывала свои отношения.
Лийна и Михкель Рауд
Слухи об отношениях Михкеля и актрисы Лийны Вахтер появились еще в июне 2012 года, хотя влюбленные тщательно скрывали от посторонних глаз свою любовь. Узами браки они связали себя 8 марта 2013 года.
Юлле Лихтфельдт и Индрек Саар
Хотя в популярном эстонском сериале Õnne 13 у них любовь не вышла, зато в реальной жизни актеры полюбили друг друга. Тайная свадьба состоялась в 2003 году после шести лет совместной жизни.
Mихкель и Полина Маттизен
Романтическая церемония бракосочетания прошла в 2015 году в Индонезии.
Биргит и Индрек Саррап
Биргит Ыйгемеэль и Индрек Саррап удивили всех весной 2015 года, когда объявили, что поженились в Таиланде.
Герд и Лийна Кантер
Чтобы стать мужем и женой, они отправились практически на другой конец света - в Новую Зеландию. «Это чудо, что они не поженились на Луне», - сказал отец Герда.
Maрт и Бритт Нормет
Март Нормет, давний главный продюсер Eesti Laul, объявил в 2018 году, что это его последний конкурс. Он решил круто изменить свою жизнь, поменял профессию и женился на женщине, которую давно любил.
Реа Лест-Лийк и Йорген Лийк
Реа Лест и Йорген Лийк, очаровавшие зрителей в фильме «Ноябрь», уже несколько лет наслаждаются семейным счастьем. Актеры стали законными супругами в 2018 году, но пара не пожелала говорить о таком важном событии никому, и лишь двойная фамилия Реа в соцсетях сдала их, как говорится, с потрохами.
Яаан и Симона Тятте
Перед Рождеством 2013 года эта красивая пара, ожидающая ребенка, решила связать себя узами законного брака. На регистрации присутствовали только два близких друга, а на торжественном ужине только узкий круг.
Грете и Эрго Кулд
Актриса Грете Клейн и продюсер Эрго Кулд поженились этим летом - тихо и без свидетелей. Грете опубликовала свадебные фото в соцсетях, так все и узнали о свадьбе.
Maй Паллинг и Маргус Кангро
Только на этой неделе мы все узнали, что телеведущая Май Паллинг сменила фамилию, потому что 9 июня вышла замуж за миллионера Маргуса.