Говорят, что каждая маленькая девочка мечтает о шикарной свадьбе. Но не все так думают. Настоящее счастье любит тишину - эту фразу берут на вооружение немало влюбленных и женятся тихо и спокойно, не устраивая пира на весь мир. Elu24 нашла 12 известных в Эстонии пар, о чьих свадьбах общественность узнала уже постафактум, чаще из соцсетей.

Стиг и Карина Ряста

В июне 2017 года один пост в соцсети вызвал небывалый ажиотаж - эстонская девушка поменяла фамилию и стала называться Кариной Ряста. Пара поженилась в Таллинне 27 июня тихо, без гостей и папарацци.

ФОТО: Konstantin Sednev

Райво Тамм и Хелена Мерзин



Актеры вступили в брак летом 2007 года. И это стало большим сюрпризом для коллег, родных, друзей и близких, не говоря об общественности, так как парочка умело до последнего скрывала свои отношения.

ФОТО: Instagram

Лийна и Михкель Рауд



Слухи об отношениях Михкеля и актрисы Лийны Вахтер появились еще в июне 2012 года, хотя влюбленные тщательно скрывали от посторонних глаз свою любовь. Узами браки они связали себя 8 марта 2013 года.

ФОТО: Konstantin Sednev

Юлле Лихтфельдт и Индрек Саар



Хотя в популярном эстонском сериале Õnne 13 у них любовь не вышла, зато в реальной жизни актеры полюбили друг друга. Тайная свадьба состоялась в 2003 году после шести лет совместной жизни.

ФОТО: Toni Läänsalu

Mихкель и Полина Маттизен

Романтическая церемония бракосочетания прошла в 2015 году в Индонезии.

ФОТО: личный архив

Биргит и Индрек Саррап

Биргит Ыйгемеэль и Индрек Саррап удивили всех весной 2015 года, когда объявили, что поженились в Таиланде.

ФОТО: Madis Sinivee

Герд и Лийна Кантер

Чтобы стать мужем и женой, они отправились практически на другой конец света - в Новую Зеландию. «Это чудо, что они не поженились на Луне», - сказал отец Герда.

ФОТО: скриншот



Maрт и Бритт Нормет

Март Нормет, давний главный продюсер Eesti Laul, объявил в 2018 году, что это его последний конкурс. Он решил круто изменить свою жизнь, поменял профессию и женился на женщине, которую давно любил.



ФОТО: Andreas Rentz

Реа Лест-Лийк и Йорген Лийк

Реа Лест и Йорген Лийк, очаровавшие зрителей в фильме «Ноябрь», уже несколько лет наслаждаются семейным счастьем. Актеры стали законными супругами в 2018 году, но пара не пожелала говорить о таком важном событии никому, и лишь двойная фамилия Реа в соцсетях сдала их, как говорится, с потрохами.

ФОТО: Elu24.ee фотомонтаж

Яаан и Симона Тятте



Перед Рождеством 2013 года эта красивая пара, ожидающая ребенка, решила связать себя узами законного брака. На регистрации присутствовали только два близких друга, а на торжественном ужине только узкий круг.





ФОТО: Madis Sinivee

Грете и Эрго Кулд



Актриса Грете Клейн и продюсер Эрго Кулд поженились этим летом - тихо и без свидетелей. Грете опубликовала свадебные фото в соцсетях, так все и узнали о свадьбе.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Maй Паллинг и Маргус Кангро