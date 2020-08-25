Мать Леры Кудрявцевой госпитализировали с инсультом

Мама Леры Кудрявцевой поехала отдыхать на курорт — в Алушту, там ей неожиданно стало плохо. Женщину срочно госпитализировали и поставили диагноз — инсульт. Сейчас жизни Александры Ивановны ничего не угрожает, но ей придется пройти длительную реабилитацию, пишет Starhit.ru.
Лера Кудрявцева всегда очень откровенна с поклонниками. Причем делится не только радостными моментами своей жизни, но и проблемными. Телезвезда не стала утаивать и трагедию, случившуюся на днях с мамой. Как выяснилось, приступ у Александры Ивановны случился во время отдыха в Алуште.
«Ночью стало плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, в первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно», — поделилась переживаниями Кудрявцева.
В Алуште живет сестра Леры, которая сейчас и присматривает за матерью. Кудрявцева призналась, что очень благодарна медикам, которые в ответственную минуту сработали грамотно и спасли родного человека. «Берегите родителей! И спасибо врачу Софье Александровне и всей команде Крымской областной больницы имени Семашко, что держите руку на пульсе», — подчеркнула звезда.
Поклонники поспешили поддержать ведущую телеканала НТВ. «Лера, здоровья вашей мамочке! Все обязательно будет хорошо»; «Прекрасно вас понимаю. Когда болеют родители — это страшно»; «Пусть все будет хорошо. Обязательно помолюсь за вашу семью», — делились переживаниями фанаты Леры.