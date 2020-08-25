Мать Леры Кудрявцевой госпитализировали с инсультом

Лера Кудрявцева всегда очень откровенна с поклонниками. Причем делится не только радостными моментами своей жизни, но и проблемными. Телезвезда не стала утаивать и трагедию, случившуюся на днях с мамой. Как выяснилось, приступ у Александры Ивановны случился во время отдыха в Алуште.

«Ночью стало плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, в первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно», — поделилась переживаниями Кудрявцева.

В Алуште живет сестра Леры, которая сейчас и присматривает за матерью. Кудрявцева призналась, что очень благодарна медикам, которые в ответственную минуту сработали грамотно и спасли родного человека. «Берегите родителей! И спасибо врачу Софье Александровне и всей команде Крымской областной больницы имени Семашко, что держите руку на пульсе», — подчеркнула звезда.