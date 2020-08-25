Вт, 25.08.2020
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Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит ее тело без фотошопа

Лера Кудрявцева

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Подписчикам пришелся по душе эксперимент ведущей, пишет Лайф.

49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Артистка продемонстрировала уже несколько купальников, но один из снимков в Instagram вызвал особое оживление. На нем ведущая предстала в красном бикини и косынке в тон, расположившись на мягком диване.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купальник @varda_tm 😍

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Обладательница ТЭФИ похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, однако показала, что и она «живой человек». Кудрявцева не стала ретушировать кадр и скрывать от глаз подписчиков складки на талии.

Но это ничуть не смутило преданных фанатов, которые готовы восхищаться своей любимицей в любом виде. Подписчики отметили, что у мамы двоих детей отличная фигура и выглядит она так, словно ест «молодильные яблоки».

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