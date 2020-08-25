Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит ее тело без фотошопа

49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Артистка продемонстрировала уже несколько купальников, но один из снимков в Instagram вызвал особое оживление. На нем ведущая предстала в красном бикини и косынке в тон, расположившись на мягком диване.

Обладательница ТЭФИ похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, однако показала, что и она «живой человек». Кудрявцева не стала ретушировать кадр и скрывать от глаз подписчиков складки на талии.