ВИДЕО ⟩ Вот это да! Павла Прилучного и эстонскую певицу объединила любовь к серебряным «Кадиллакам»

Начнем с сегодняшней новости: эстонская певица Яна Каск (28) сообщила о выходе нового клипа на песню You Are Not Alone («Ты не один») совместно с компанией Vita Pictura. Клип получился немного космическим, немного в стиле а-ля «Аватар». Но главной достопримечательностью, если его можно таковой назвать, мы считаем серебряный автомобиль Cadillac Convertible, страховка у которого сегодня уже заканчивается. Машина в клипе эффектно колесит по бездорожью на Сааремаа рядом с маяком Сырве. Красивая артистка на борту, которая торопится на встречу с детьми, прибывшими как будто и не с нашей планеты. Сама певица называла съемочную группу «космической командой». Судя по кадрам, частично клип снимали в популярных квест-комнатах столицы. Смотрим клип и любуемся «Кадиллаком»!