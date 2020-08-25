ВИДЕО ⟩ Вот это да! Павла Прилучного и эстонскую певицу объединила любовь к серебряным «Кадиллакам»

Начнем с сегодняшней новости: эстонская певица Яна Каск (28) сообщила о выходе нового клипа на песню You Are Not Alone («Ты не один») совместно с компанией Vita Pictura. Клип получился немного космическим, немного в стиле а-ля «Аватар». Но главной достопримечательностью, если его можно таковой назвать, мы считаем серебряный автомобиль Cadillac Convertible, страховка у которого сегодня уже заканчивается. Машина в клипе эффектно колесит по бездорожью на Сааремаа рядом с маяком Сырве. Красивая артистка на борту, которая торопится на встречу с детьми, прибывшими как будто и не с нашей планеты. Сама певица называла съемочную группу «космической командой». Судя по кадрам, частично клип снимали в популярных квест-комнатах столицы. Смотрим клип и любуемся «Кадиллаком» !

На прошлой неделе на экраны кинотеатров в Эстонии вышел новый российский фильм с Павлом Прилучным (32) в главной роли, называется картина «Тень звезды». И если сериал «Мажор», сделавший актера мегапопулярным, далеко не всем пришелся по душе, то новая драма может растопить даже самые каменные сердца людей и вызвать жалость к звезде, такая вот несчастная роль ему досталась. В новой картине Прилучный играет знаменитого рэпера, гибель поклонницы которого связывают с тем, что музыкант отказал ей в автографе, сам того не зная. А потом за Павлом Прилучным начинается охота, его хотят убить... Плотный гастрольный график и съемки клипа - всё, как у настоящей звезды. В фильме для сцены со съемками клипа использовали автомобиль Cadillac Deville с эстонским номерным знаком, страховка у транспортного средства на данный момент уже не действует. Автомобиль попал также в трейлер фильма «Тень звезды». Везде в официальных анонсах говорится, что фильм снимали только в Санкт-Петербурге. Как же туда попал наш автомобиль? Смотрите видео!