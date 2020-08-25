Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не смогут сыграть пышную свадьбу

Во время пандемии коронавируса замуж вышла принцесса Беатрис, устроившая весьма скромное торжество и пригласившая на свадьбу всего 20 гостей. Такой праздник понравился многим британцам и политикам, которые считают, что пышное торжество было бы как минимум неуместно, учитывая обстановку в мире.

Теперь, скорее всего, все свадьбы представителей королевского семейства будут проходить скромно. На этом уже давно настаивает президент республиканского общественного движения Грэм Смит.