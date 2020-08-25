Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не смогут сыграть пышную свадьбу

В британских СМИ появилась информация о том, что теперь члены королевской семьи будут жить скромнее и откажутся от некоторых своих привилегий. Речь в основном идет о свадьбах монарших особ, пишет Экспресс газета.
Во время пандемии коронавируса замуж вышла принцесса Беатрис, устроившая весьма скромное торжество и пригласившая на свадьбу всего 20 гостей. Такой праздник понравился многим британцам и политикам, которые считают, что пышное торжество было бы как минимум неуместно, учитывая обстановку в мире.
Теперь, скорее всего, все свадьбы представителей королевского семейства будут проходить скромно. На этом уже давно настаивает президент республиканского общественного движения Грэм Смит.
Королева Елизавета с его мнением согласилась, так что последняя роскошная свадьба в семье была у принца Гарри и Меган Маркл, которая стоила 38 миллионов долларов. А вот дети Кейт Миддлтон уже не смогут устраивать пышные торжества, так что принцессе Шарлотте и принцам Джорджу и Луи придется смириться со «свадебным аскетизмом».