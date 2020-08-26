Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка»

Ранее Регина уже вела шоу в 2014 году. Тогда она объездила самые дальние уголки планеты. Тодоренко запомнилась зрителям как добрая и смешная ведущая. О своем возвращении Регина объявила в Instagram.

Регина отметила, что расставания с сыном и мужем Владом Топаловым стали для нее настоящим мучением, из-за чего она «страдала».

Но мы справились!

— резюмировала Тодоренко.

Одним из первых запись прокомментировал муж звезды, Влад Топалов.

Мы по тебе очень скучаем всегда,

— ответил жене певец.

Поклонники тоже не остались в стороне и отреагировали на новость.

Очень рады, ждем!

— написали многие пользователи соцсети.