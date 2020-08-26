Ср, 26.08.2020
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Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка»

Регина Тодоренко

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Знаменитая блогер и телеведущая Регина Тодоренко возвращается на телеканал «Пятница». И снова в роли ведущей популярной travel-программы «Орел и решка», пишет Телепрограмма.

Ранее Регина уже вела шоу в 2014 году. Тогда она объездила самые дальние уголки планеты. Тодоренко запомнилась зрителям как добрая и смешная ведущая. О своем возвращении Регина объявила в Instagram.

Регина отметила, что расставания с сыном и мужем Владом Топаловым стали для нее настоящим мучением, из-за чего она «страдала».

Но мы справились!

— резюмировала Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одним из первых запись прокомментировал муж звезды, Влад Топалов.

Мы по тебе очень скучаем всегда,

— ответил жене певец.

Поклонники тоже не остались в стороне и отреагировали на новость.

Очень рады, ждем!

— написали многие пользователи соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что в шоу вернется блогер Анастасия Ивлеева. Ее напарницей станет Юлия Коваль.

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