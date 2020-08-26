Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка»

Знаменитая блогер и телеведущая Регина Тодоренко возвращается на телеканал «Пятница». И снова в роли ведущей популярной travel-программы «Орел и решка», пишет Телепрограмма.
Ранее Регина уже вела шоу в 2014 году. Тогда она объездила самые дальние уголки планеты. Тодоренко запомнилась зрителям как добрая и смешная ведущая. О своем возвращении Регина объявила в Instagram.
Регина отметила, что расставания с сыном и мужем Владом Топаловым стали для нее настоящим мучением, из-за чего она «страдала».
Но мы справились!
— резюмировала Тодоренко.
Одним из первых запись прокомментировал муж звезды, Влад Топалов.
Мы по тебе очень скучаем всегда,
— ответил жене певец.
Поклонники тоже не остались в стороне и отреагировали на новость.
Очень рады, ждем!
— написали многие пользователи соцсети.
Напомним, ранее стало известно, что в шоу вернется блогер Анастасия Ивлеева. Ее напарницей станет Юлия Коваль.