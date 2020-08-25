ВОТ ЭТО СТОИМОСТЬ! ⟩ В Сети стали продавать билеты на суд Ефремова

Некая Изабелла предлагает за 500 тысяч рублей (5681 евро по сегодняшнему курсу) провести желающих с первого ряда посмотреть на заседание. Ее объявление опубликовано в разделе «Билеты и путешествия».

ФОТО: сайт AVito

При этом Изабелла — не новичок на Avito. Она разместила 110 объявлений, в большинстве из которых женщина пытается продать старые вещи: кукол, детские джины, съедобный мел и даже стилус для планшета. Ранее она уже продавала билеты на концерт премии «Новое Радио Awards». Покупатель оставил гневный отзыв, заявив, что никаких билетов у женщины на самом деле не было.