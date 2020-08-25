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ВОТ ЭТО СТОИМОСТЬ! ⟩ В Сети стали продавать билеты на суд Ефремова

Михаил Ефремов, 18.08.2020

ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS

На просторах российского Интернета стали продавать «билеты» на суд над актером Михаилом Ефремовым. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito, пишет lenta.ru.

Некая Изабелла предлагает за 500 тысяч рублей (5681 евро по сегодняшнему курсу) провести желающих с первого ряда посмотреть на заседание. Ее объявление опубликовано в разделе «Билеты и путешествия».

ФОТО: сайт AVito

При этом Изабелла — не новичок на Avito. Она разместила 110 объявлений, в большинстве из которых женщина пытается продать старые вещи: кукол, детские джины, съедобный мел и даже стилус для планшета. Ранее она уже продавала билеты на концерт премии «Новое Радио Awards». Покупатель оставил гневный отзыв, заявив, что никаких билетов у женщины на самом деле не было.

Заседание по делу Ефремова было перенесено на 31 августа из-за того, что актер 21 августа отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и не смог в кратчайшие сроки найти нового. В итоге он повторно заключил контракт с Пашаевым.

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