Яна Троянова: «Я только после смерти сына узнала, что он сидел на героине и уже не спрыгнет»

Яна Троянова признается: только в последнее время стала спокойно говорить о смерти сына. До этого три года актриса искала утешение на дне бутылки, обвиняя себя в случившейся трагедии. Ранее звезда уверяла, 20-летний Николай совершил самоубийство из-за внутренних противоречий, однако позже призналась: всему виной тяжелые наркотики, пишет «Стархит».

«Я только после смерти узнаю подробности о том, что он попробовал героин, — рассказала звезда в интервью Ксении Собчак. — Он понял, что уже не спрыгнет… Именно тот вонючий, чмошный героин, который дает тебе понимание — все, ты попался! Мне просто не суждено было в жизни это попробовать, но я попробовала алкашку, которая также сказала: «На колени, сука! Сидеть не мыркать! Я твой повелитель».

По словам Трояновой, гибель сына заставила и ее всерьез задуматься о суициде. Актриса несколько раз пыталась покончить с собой, пока однажды не случилось необъяснимое. «Выезжаю на встречную и отпускаю руки, — вспоминала она. — Трезвая, вменяемая, но понимающая, что с этим жить не смогу. Насколько я была эгоистка — человек едет в другой машине, а у меня горе! В этот момент не работает мозг: пофиг на меня, но жаль другого. Я убираю руки, летит машина, орет музыка — все как в дрянном кино. Мы уже близко были, и у меня руль сам отворачивает вправо... В этот день мне приснилось, что заходит сын на кухню и как обычно рубит салат. Я ему говорю: «Коля, ты же умер!» Он ко мне поворачивается весь в крови и говорит: «Еще раз ты себе подобное позволишь!»

С того момента актриса приняла решение жить несмотря ни на что. Троянова не только вернулась в профессию, но и полностью отказалась от употребления спиртных напитков. «Я хотела честный путь, — заявила Яна в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» — В трагедии самое страшное — показать себя людям счастливой. Когда я поняла, что общество ждет от меня жертвенности, я сказала: «Фиг вам! Да я пережила сына».