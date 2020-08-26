ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ ⟩ Жители столицы под сильным впечатлением от фильма Tenet: Таллинну в нем досталась главная роль!

26 августа в 0:01 в прокат в кинотеатрах Эстонии вышел новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Эстонские зрители увидели картину одними из самых первых в мире, и это логично, так как важнейшие эпизоды фильма были сняты именно в Таллинне. После завершения ночного киносеанса почти в 3 часа ночи репортер Limon.ee Марк Ефимов попросил поделиться первых зрителей «Довода» своими ощущениями. Ответы получились более чем неожиданными!
Более 100 зрителей пришли кинотеатр Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы в числе первых насладиться голливудским боевиком высокого качества и посмотреть, в каком же ключе в картине представлен наш для многих родной и такой любимый Таллинн, где было несколько локаций, самые основные - Горхолл и Лаагна-теэ.
Tenet вызвал у жителей столицы весьма неоднозначную реакцию: хоть посетителям премьеры фильм очень понравился, многие собираются его пересмотреть снова, чтобы разобраться с некоторыми непонятными моментами. В любом случае, первый показ прошел на славу, и зрители выходили из кинозала с улыбкой на лице.
Какие ощущения у вас остались от просмотра премьеры фильма «Довод»?
— Очень смешанные и непонятные. Я вышел из зала кинотеатра с такими эмоциями, что все понятно и в то же время ничего не понятно.
— Для меня это было, как будто я покатался на аттракционах. Очень-очень понравилось! Хороший фильм.
— Мне фильм, конечно, очень понравился. Но есть моменты, которые мне потом нужно будет ещё обдумать.
Довольны ли вы, как в фильме представлен наш город Таллинн?
— Я считал: слово «Таллинн» было использовано три раза в фильме.
— Я никогда не видел Лаагна-теэ сверху. Было прикольно!
— Более чем доволен! Не хочу спойлерить, но на мой взгляд у Таллинна в этом фильме самая главная роль.
Не жалеете, что пришли смотреть фильм именно ночью?
— Нет, не пожалела! Я там сама играла, поэтому и пошла.
— Вообще нет! Единственное, уже спать клонит и Фильм достаточно долгий. И когда есть какие-то смысловые нагрузки, то уже не понятно. Но я обязательно буду смотреть второй раз
— Мне кажется, только ночью можно смотреть такие блокбастеры, потому что ты уединяешься с фильмом и остаешься наедине!
Смотрите, что посетители премьеры думают о фильме Нолана в нашем эксклюзивном видео-опросе!
ГАЛЕРЕЯ с премьеры доступна ЗДЕСЬ!