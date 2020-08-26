ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ ⟩ Таллиннцы под впечатлением от ночного показа «Довода»: «Этот блокбастер можно смотреть только ночью»

Более 100 зрителей пришли кинотеатр Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы в числе первых насладиться голливудским боевиком высокого качества и посмотреть, в каком же ключе в картине представлен наш для многих родной и такой любимый Таллинн, где было несколько локаций, самые основные - Горхолл и Лаагна-теэ.

Tenet вызвал у жителей столицы весьма неоднозначную реакцию: хоть посетителям премьеры фильм очень понравился, многие собираются его пересмотреть снова, чтобы разобраться с некоторыми непонятными моментами. В любом случае, первый показ прошел на славу, и зрители выходили из кинозала с улыбкой на лице.

Какие ощущения у вас остались от просмотра премьеры фильма «Довод»?

— Очень смешанные и непонятные. Я вышел из зала кинотеатра с такими эмоциями, что все понятно и в то же время ничего не понятно.

— Для меня это было, как будто я покатался на аттракционах. Очень-очень понравилось! Хороший фильм.

— Мне фильм, конечно, очень понравился. Но есть моменты, которые мне потом нужно будет ещё обдумать.

Довольны ли вы, как в фильме представлен наш город Таллинн?

— Я считал: слово «Таллинн» было использовано три раза в фильме.

— Я никогда не видел Лаагна-теэ сверху. Было прикольно!

— Более чем доволен! Не хочу спойлерить, но на мой взгляд у Таллинна в этом фильме самая главная роль.

Не жалеете, что пришли смотреть фильм именно ночью?

— Нет, не пожалела! Я там сама играла, поэтому и пошла.

— Вообще нет! Единственное, уже спать клонит и Фильм достаточно долгий. И когда есть какие-то смысловые нагрузки, то уже не понятно. Но я обязательно буду смотреть второй раз

— Мне кажется, только ночью можно смотреть такие блокбастеры, потому что ты уединяешься с фильмом и остаешься наедине!

Смотрите, что посетители премьеры думают о фильме Нолана в нашем эксклюзивном видео-опросе!