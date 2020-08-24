ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Русский красавец Ньяоно из Таллинна носит юбку и красится лучше любой модницы: «В джинсах и футболке буду чувствовать себя просто ужасно»

У тебя очень необычный образ. Что тебя подвигло надевать такую одежду: гонка за лайками или ты реально серьезно думаешь об этом и хочешь восхищать людей?

- На самом деле гонки за лайками никакой нет, потому что я не супер блогер, я просто знаю в какое время лучше выставлять. А про стиль, я просто хочу чтобы люди не забывали, что в принципе, как сказал Оскар Уайльд: «Одежда - это наш диалог с обществом». И соответственно, наша одежда должна выражать нас. Я не хочу гнаться за трендами.

Понятно, что хочется быть актуальным, так как одежда отражает время. Но, прежде всего, одежда должна отражать меня. Когда я так одеваюсь, я вдохновляюсь собой. Когда мне иногда лень думать, но такое редко бывает, я могу посмотреть на другого фэшн-блогера или у кого-то еще и скопировать или интерпретировать по своему. Но чаще всего я для своих образов вдохновляюсь собой, головой своей.

— Очень часто ты выбираешь обувь с каблуком. А какой был максимальны размер твоих каблуков?

— Я думаю, классически самая большая шпилька - это 11 сантиметров. Я помню, когда мне было сложно искать каблуки и не было много денег, я заказал себе шпильку 11 сантиметров с Aliexpress. В общем, большой неустойчивый каблук. И чтобы на них стоять, нужно было стоять на носочках. И это было тяжело, это был настоящий вызов. И я ходил с ними по Таллинну. Сейчас у меня есть ещё обувь с одиннадцати сантиметровым каблуком плюс платформа.

— Недавно, 20 августа, состоялся президентский прием, на котором можно было увидеть гостей, экспериментирующих с одеждой. Представим, что тебя пригласили на президентский прием. Какой наряд ты выберешь?

— Я бы оделся, чтобы это отражало меня. Но точно я бы не выбрал эстонского дизайнера, потому что у нас не тот уровень. Я бы поискал кого-то за рубежом. Я бы выбрал что-нибудь экстравагантное, яркое, возможно с большим применением металлика.

Помимо того, что Ньяоно знает, как выбрать себе подходящую одежду, он консультирует других блогеров и работает персональным стилистом. Помимо всего прочего, Ньяоно выпускает свою брендовую одежду и украшения.

— Получается, что когда я пришел в модную индустрию, я начал работать со стайлингом, то есть как стилист, как персональный стилист, когда я работаю с определенными людьми, и подбираю им наряды. Работаю как фэшн-стилист, когда я делаю разного рода модные съемки. Год назад я открыл свой бренд украшений, которые я сам делал, так как у меня не получилось найти ювелира в Эстонии, который мог бы делать то, что мне нужно. И полгода назад, во время карантина, я начал шить свою одежду. Думал сегодня прийти в чем-то своем, но потом подумал, что у меня нет настроения и решил прийти как пришел. Сейчас я поступил на дизайн в московский вуз.

Ньяоно активно делится своим стилем и модными нарядами в Instagram.