Полностью раздевшаяся Эмили Ратаковски показала интимное тату

Модель и актриса Эмили Ратаковски довольно часто выкладывает откровенные фото в белье или бикини. Но на этот раз брюнетка превзошла себя и полностью разделась перед камерой, чтобы продемонстрировать свою новую интимную татуировку, пишет Экспресс газета.
Пикантный снимок появился в Instagram Эмили (на который, к слову, подписаны 26 миллионов пользователей). Красотка сделала фото со спины, лежа в постели и выгнувшись в пояснице. Тонкую талию красотки, прямо над копчиком, украсила надпись «Emrata» (сокр. от Emily Ratajkowski).
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Как быстро догадались поклонники, боди-арт оказался не настоящей татуировкой, а просто переводной картинкой или эффектом в фоторедакторе. Сама Ратаковски подтвердила эту догадку в подписи.
Хотела бы я сказать вам, что это насовсем,
— написала она.
Уже через несколько минут пост был переполнен восхищенными комментариями. Восторг в основном касался фигуры модели, поскольку сам дизайн татуировки (как и место ее нанесения) сочли неудачным.
Слава богу, что это не насовсем. Выглядит дешево,
— посчитали комментаторы.