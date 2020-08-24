Полностью раздевшаяся Эмили Ратаковски показала интимное тату

Пикантный снимок появился в Instagram Эмили (на который, к слову, подписаны 26 миллионов пользователей). Красотка сделала фото со спины, лежа в постели и выгнувшись в пояснице. Тонкую талию красотки, прямо над копчиком, украсила надпись «Emrata» (сокр. от Emily Ratajkowski).

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Как быстро догадались поклонники, боди-арт оказался не настоящей татуировкой, а просто переводной картинкой или эффектом в фоторедакторе. Сама Ратаковски подтвердила эту догадку в подписи.

Хотела бы я сказать вам, что это насовсем,

— написала она.

Уже через несколько минут пост был переполнен восхищенными комментариями. Восторг в основном касался фигуры модели, поскольку сам дизайн татуировки (как и место ее нанесения) сочли неудачным.

Слава богу, что это не насовсем. Выглядит дешево,