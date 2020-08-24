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КОНЦЕРТЫ ОТМЕНЯЮТСЯ ⟩ Солиста известной эстонской группы экстренно поместили на карантин

Shanon, Taavi Immato

ФОТО: Erik Tikan / Postimees Grupp

В своем Facebook-аккаунте солист эстонской группы Shanon Таави Иммато неожиданно заявил, что вынужден отменить запланированные выступления.

«По дороге в Тырву я получил сообщение от Департамента здравоохранения о том, что я был в тесном контакте с носителем COVID-19, и поэтому был вынужден немедленно себя самоизолировать», — написал Иммато.

По словам певца, волноваться не о чем. «Я в порядке, у меня нет симптомов, но я забочусь о здоровье других», — добавил он.

Kallid sõbrad! Sain täna teel Tõrvasse Terviseametilt teate, et olen olnud lähikontaktis COVID-19 kandjaga ja seega...

Опубликовано SHANON Суббота, 22 августа 2020 г.
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