ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ В Москве найдено тело актера фильма «Три толстяка»

Сегодня появилось сообщение о смерти актера Бориса Христофорова, сыгравшего в картине «Три толстяка». Уже известно, что тело артиста было найдено в его столичной квартире на Большой Пионерской улице. Сейчас по этому делу ведется следствие, передает Starhit.ru.
Пока причина смерти 89-летнего Христофорова выясняется. Дата и место прощания с ним будут объявлены позже. Сейчас коллеги артиста приносят слова соболезнования его близким.
Напомним, актер появился на свет 1 июня 1931-го во Владикавказе. В 1966-ом он принял участие в картине Алексея Баталова и Иосифа Шапиро «Три толстяка», сделавшей его известным.