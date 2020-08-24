ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ В Москве найдено тело актера фильма «Три толстяка»

Сегодня появилось сообщение о смерти актера Бориса Христофорова, сыгравшего в картине «Три толстяка». Уже известно, что тело артиста было найдено в его столичной квартире на Большой Пионерской улице. Сейчас по этому делу ведется следствие, передает Starhit.ru.