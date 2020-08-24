Пн, 24.08.2020
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ В Москве найдено тело актера фильма «Три толстяка»

"Три толстяка"

ФОТО: Кадр из фильма

Сегодня появилось сообщение о смерти актера Бориса Христофорова, сыгравшего в картине «Три толстяка». Уже известно, что тело артиста было найдено в его столичной квартире на Большой Пионерской улице. Сейчас по этому делу ведется следствие, передает Starhit.ru

Пока причина смерти 89-летнего Христофорова выясняется. Дата и место прощания с ним будут объявлены позже. Сейчас коллеги артиста приносят слова соболезнования его близким.

Напомним, актер появился на свет 1 июня 1931-го во Владикавказе. В 1966-ом он принял участие в картине Алексея Баталова и Иосифа Шапиро «Три толстяка», сделавшей его известным.

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