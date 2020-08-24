Волшебный уезд Рапламаа находится всего в часе езды от Таллинна. Малоизвестный факт: именно здесь находится самая высокая вершина Северо-Западной Эстонии. Однако мало кто знает, что наикрасивейший уезд Рапламаа может предложить людям гораздо больше чудесных вариантов времяпрепровождения.

Болота Мукри

Болото Мукри находится недалеко от остановочного пункта Эйдапере. Он образовался в результате заболачивания озер около 10–9 тысяч лет назад и считается одним из старейших болот Эстонии. К болоту ведет променад, а природная тропа болота RMK Мукри достаточно длинная, чтобы пройти ее с детьми. Длина тропы составляет 2,5 километра. Озеро Мукри в болоте — это водоем площадью 2,2 гектара с водными островками, где можно и покупаться.

На болотах можно собирать ягоды, а с 18-метровой смотровой башни открывается прекрасный вид на незабываюмую местность Мукри.

Вид на болото Мукри в Рапламаа ФОТО: Mailiis Ollino / Scanpix

Озеро Лоосалу и природная тропа Лоосалу-Палукюла

Озеро Лоосалу находится недалеко от Палукюла в волости Рапла. Его площадь составляет 34,1 гектара, за счет чего озеро Лоосалу является крупнейшим болотистым озером в Эстонии. Средняя глубина составляет 3,7 метра, а в центральной части глубина составляет целых пять метров. Помимо озера Лоосалу, там также есть и сотни болот. В 200 метрах к северо-западу от озера Лоосалу находится еще одно озеро — Вяйке-Лоосалу, площадь которого составляет 3,4 гектара. Учебная тропа Лоосалу-Палукюла также проходит через болото, которое удобно пересекать по променаду.

Вид на болото Лоосалу в Рапламаа ФОТО: Скриншот видео Youtube / Kalev Annus

Карстовая местность Куйметса

Карстовая зона Куйметса является одной из самых крупных в Эстонии, на которой располагаются самые разнообразные карстовые формы: ложбины, впадины, каналы и пещеры. Одной из самых крупных пещер является карстовая пещера длиной 12 метров и шириной 8 метров. Особенный интерес она представляет собой весной, когда во время половодья она заполнена ручьями и повсюду слышна музыка воды.

Король Эстонских Камней в Пахкла ФОТО: TOOMAS HUIK / PM / SCANPIX BALTICS

Пахклаский большой камень

Эстонские леса богаты большими камнями после ледникового периода, но среди них есть один который называют Королем эстонских камней — Пахкла-Сууркиви (Eestimaa Kivide Kuningas).

Пахклаский большой камень — это валун, диаметр которого 29,5 м и высота 4,4 м. Это не самый крупный валун Эстонии, тем не менее, своим величественным видом он заслужил королевское имя. По местным поверьям в старые времена бароны усадьбы Пахкла устраивали на Пахкла-Сууркиви праздники с танцами.

Ракетная база Пахкла ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Бывшая ракетная база в Пахкла

Также недалеко от села Пахкла находится бывшая ракетная база противовоздушной обороны войск СССР, расположенной на территории Эстонской ССР.

Ракетная база была построена в Пахла в 1973 году и занимала площадь размером около 195 гектаров. Эта база состояла из управления группы второго дивизиона, четырех командных пунктов, каждый из которых был окружен ракетными установками и радиолокационными станциями.

На территории располагались бетонные ангары для ракет, командный пункт с укрытиями, казармы для солдат и пятиэтажный дом для офицеров и их женщин. Сегодня территория принадлежит Союзу обороны уезда Рапламаа.