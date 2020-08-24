МЫ В СПИСКЕ? ⟩ Уже завтра: Россия возобновляет авиарейсы в семь стран

Россия может снять запреты на полеты в семь стран: Францию, Венгрию, Иорданию, Египет — только Каир, Китай — только Шанхай, на Мальту и Кипр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

По информации издания, Росавиации и Роспотребнадзору поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами. Заключение этого вопроса ожидается по итогам ближайшего заседания оперативного штаба, которое запланировано на 25 августа.