Пн, 24.08.2020
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МЫ В СПИСКЕ? ⟩ Уже завтра: Россия возобновляет авиарейсы в семь стран

"Аэрофлот". Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Новый список государств для открытия авиасообщений подготовят к 25 августа.

Россия может снять запреты на полеты в семь стран: Францию, Венгрию, Иорданию, Египет — только Каир, Китай — только Шанхай, на Мальту и Кипр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

По информации издания, Росавиации и Роспотребнадзору поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами. Заключение этого вопроса ожидается по итогам ближайшего заседания оперативного штаба, которое запланировано на 25 августа.

Полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, вероятнее всего, организуют по «швейцарскому принципу» — для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения медицинских учреждений.

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