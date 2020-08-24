ФОТО ⟩ Абсолютно голый Митя Фомин снялся в номере отеля

Солист группы Hi-Fi устроил себе роскошный завтрак с шампанским и постельную фотосессию, сообщает Пятый канал.
Фото в стиле ню не в новинку для Мити Фомина. По просьбе фанатов певец в очередной раз продемонстрировал свои мускулы, устроив постельную фотосессию в номере сочинского отеля. Солист группы Hi-Fi снялся стоя и сидя на кровати перед накрытым столом и выложил несколько вызывающих снимков в Instagram.
«Повернулась моя „избушка“ передом, как вы и просили, мои хорошие», — написал Фомин.
Слабонервным просьба влево не листать‼️ Всем остальным и любимым: -из постели не вылезать 🛌 -друг друга целовать 💋 -удовольствия получать 🥂 PS: повернулась моя «избушка» передом как вы и просили,мои хорошие)😍 А отелю @marins_park_hotel_sochi спасибище за такой роскошный сьют с завтраками сами видите куда)🤩 Пошёл гулять я...
Завтрак артиста вышел поистине аристократическим: несколько блюд, тарелка фруктов и шампанское. С учетом количества тарелок и двух фужеров на столе не трудно догадаться, что певец отдохнул в номере не один. Очевидно, фотографировавший Митю разделил с ним роскошную трапезу.
Поклонницы выразили восторг атлетически сложенному певцу и отметили, что на фото он выглядит куда моложе своих 46 лет. Многие дамы в этот момент захотели оказаться рядом с любимцем, однако в итоге довольствовались лишь собственным воображениям.