ФОТО ⟩ Абсолютно голый Митя Фомин снялся в номере отеля

Фото в стиле ню не в новинку для Мити Фомина. По просьбе фанатов певец в очередной раз продемонстрировал свои мускулы, устроив постельную фотосессию в номере сочинского отеля. Солист группы Hi-Fi снялся стоя и сидя на кровати перед накрытым столом и выложил несколько вызывающих снимков в Instagram.

«Повернулась моя „избушка“ передом, как вы и просили, мои хорошие», — написал Фомин.

Завтрак артиста вышел поистине аристократическим: несколько блюд, тарелка фруктов и шампанское. С учетом количества тарелок и двух фужеров на столе не трудно догадаться, что певец отдохнул в номере не один. Очевидно, фотографировавший Митю разделил с ним роскошную трапезу.