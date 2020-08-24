Пн, 24.08.2020
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ФОТО ⟩ Абсолютно голый Митя Фомин снялся в номере отеля

Интервью Limon.ee: Митя Фомин

ФОТО: Pilt videost

Солист группы Hi-Fi устроил себе роскошный завтрак с шампанским и постельную фотосессию, сообщает Пятый канал.

Фото в стиле ню не в новинку для Мити Фомина. По просьбе фанатов певец в очередной раз продемонстрировал свои мускулы, устроив постельную фотосессию в номере сочинского отеля. Солист группы Hi-Fi снялся стоя и сидя на кровати перед накрытым столом и выложил несколько вызывающих снимков в Instagram

«Повернулась моя „избушка“ передом, как вы и просили, мои хорошие», — написал Фомин.

Завтрак артиста вышел поистине аристократическим: несколько блюд, тарелка фруктов и шампанское. С учетом количества тарелок и двух фужеров на столе не трудно догадаться, что певец отдохнул в номере не один. Очевидно, фотографировавший Митю разделил с ним роскошную трапезу.

Поклонницы выразили восторг атлетически сложенному певцу и отметили, что на фото он выглядит куда моложе своих 46 лет. Многие дамы в этот момент захотели оказаться рядом с любимцем, однако в итоге довольствовались лишь собственным воображениям.

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