И СНОВА ПОЗОРИТ ОТЦА ⟩ Сексуальная дочь спикера Рийгикогу дала жару!

Taнцовщица и тренер по танцам Ханна Мари порадовала подписчиков в соцсети жаркими снимками в бикини, на которых девушка откровенно демонтрирует свою фигуру. «Честно, сказать нечего, чувствую себя, как в аду», - подписала она кадр, вероятно, имея в виду жаркую погоду.

Дочь политика EKRE Ханна Мари Пыллуаас живет в Англии, там и работает танцовщицей. Ее сценическое имя Hanna Braveheart. И танцовщицей она работает не обычной, а исполняющей тверк. Тверк - если кто не знает - это вид танца, в котором активно работают бедра и ягодицы, а верхняя часть тела практически неподвижна. Танцуют этот танец обычно женщины. Ноги в танце полусогнуты, а главная роль отводится бедрам. Используются два основных движения: "шейк", или тряска, и "хип-ролл", т.е. вращение бедрами. При этом плечи должны находиться на одном уровне. Сложно, никто не спорит!

Hanna Marie Põlluaas. Ханна Мари Пыллуаас ФОТО: Instagram