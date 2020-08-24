Гороскоп на 24 августа: Львы будут не в духе, а Водолеи самостоятельно решат свои проблемы

Овен

Не стоит слишком сорить деньгами и поддаваться на соблазнительные предложения, даже если они вам кажутся надежными.

Телец

В вашей личной жизни наблюдается затишье. Не переживайте – это повод для отдыха, переосмысления и релакса.

Близнецы

День обещает благоприятное развитие событий во всех сферах жизни. Не теряйте даром время, используйте свой шанс, пишет «Сегодня».

Рак

Если вы хотите добиться положительных результатов в своей деятельности, вам придется проявить настойчивость.

Лев

Постарайтесь в этот день сдерживать свои отрицательные эмоции, чтобы не испортить настроение себе и окружающим.

Дева

Не поддавайтесь на авантюрные и рискованные предложения. Лучше держите свою синицу в руке, не оглядываясь на журавлей.

Весы

Вы можете смело доверять собственной интуиции – она вас не подведет. А вот люди и отношения могут дать сбой.

Скорпион

Звезды не рекомендуют в этот день оставлять дела на потом, ведь, как показывает практика, они имеют свойство накапливаться.

Стрелец

Ваши финансовые проблемы носят временный характер, так что просто переждите этот период и не переживайте зря.

Козерог

В этот день у вас возрастет подозрительность сильнее чем в другие дни. Постарайтесь быть более терпимыми к окружающим.

Водолей

День подходит для решения проблем, касающихся семьи. Принимайте решения самостоятельно, не слушая советы посторонних.

Рыбы