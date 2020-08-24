Гороскоп на 24 августа: Львы будут не в духе, а Водолеи самостоятельно решат свои проблемы

День обострения интуитивных способностей, когда именно внутренний голос, а не разум и логика сможет дать правильный ответ на любой вопрос. От активных действий и спешки в это время необходимо отказаться – лучше вести спокойный и размеренный образ жизни, а физическому труду предпочесть интеллектуальный и умственный. Могут найтись потерянные вещи и объявиться люди из прошлой жизни.
Овен
Не стоит слишком сорить деньгами и поддаваться на соблазнительные предложения, даже если они вам кажутся надежными.
Телец
Близнецы
День обещает благоприятное развитие событий во всех сферах жизни. Не теряйте даром время, используйте свой шанс, пишет «Сегодня».
Рак
Лев
Постарайтесь в этот день сдерживать свои отрицательные эмоции, чтобы не испортить настроение себе и окружающим.
Дева
Не поддавайтесь на авантюрные и рискованные предложения. Лучше держите свою синицу в руке, не оглядываясь на журавлей.
Вы можете смело доверять собственной интуиции – она вас не подведет. А вот люди и отношения могут дать сбой.
Скорпион
Звезды не рекомендуют в этот день оставлять дела на потом, ведь, как показывает практика, они имеют свойство накапливаться.
Стрелец
Ваши финансовые проблемы носят временный характер, так что просто переждите этот период и не переживайте зря.
Козерог
В этот день у вас возрастет подозрительность сильнее чем в другие дни. Постарайтесь быть более терпимыми к окружающим.
Водолей
День подходит для решения проблем, касающихся семьи. Принимайте решения самостоятельно, не слушая советы посторонних.
Рыбы
Если вам кажется странным или подозрительным ваше самочувствие – не откладывая, займитесь своим здоровьем.