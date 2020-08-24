Пн, 24.08.2020
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МЕНЯ ОБМАНУЛИ ⟩ Эстонский блогер Андрей Зевакин оценил интимные снимки наших звезд на платном сайте

Andrei Zevakin.

ФОТО: Kuvatõmmis

В своем новом видео самый острый на язык видеоблогер Андрей Зевакин предлагает посмотреть на снимки знаменитых эстонок, которые те размещают на платном сайте для взрослых OnlyFans, пишет Elu24.

OnlyFans - это платформа, на которой вы можете просматривать изображения и сообщения за ежемесячную плату. Подписчики могут оставлять чаевые для приватных фотографий понравившегося человека и чатов с ним. Несколько отечественных звезд таким образом монетизируют свои интимные снимки. В своем новом видео на YouTube Андрей Зевакин взялся посмотреть аккаунты блогера Энни Бритты, королевы мотоспорта Сандры Роосме и телезвезды Мэрилин Нау.

«Я чувствую, что меня обманули. Это обычный Instagram, только платный, - говорит Зевакин, добавляя, что, как и было обещано, на сайте много снимков вышеназванных селебрити, и все фото и видео сделаны очень качественно.  

Но Андрей счел аккаунт Сандры Роосме мошенническим: «Обычная фотография, как в Instagram, - констатирует Зевакин. - Заплатить 20 баксов за простой просмотр того же контента, который мы видим в Instagram, - афера чистой воды».

Смотрите видео!

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