МЕНЯ ОБМАНУЛИ ⟩ Эстонский блогер Андрей Зевакин оценил интимные снимки наших звезд на платном сайте

OnlyFans - это платформа, на которой вы можете просматривать изображения и сообщения за ежемесячную плату. Подписчики могут оставлять чаевые для приватных фотографий понравившегося человека и чатов с ним. Несколько отечественных звезд таким образом монетизируют свои интимные снимки. В своем новом видео на YouTube Андрей Зевакин взялся посмотреть аккаунты блогера Энни Бритты, королевы мотоспорта Сандры Роосме и телезвезды Мэрилин Нау.

«Я чувствую, что меня обманули. Это обычный Instagram, только платный, - говорит Зевакин, добавляя, что, как и было обещано, на сайте много снимков вышеназванных селебрити, и все фото и видео сделаны очень качественно.

Но Андрей счел аккаунт Сандры Роосме мошенническим: «Обычная фотография, как в Instagram, - констатирует Зевакин. - Заплатить 20 баксов за простой просмотр того же контента, который мы видим в Instagram, - афера чистой воды».