БРАВО! ⟩ Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 000 евро

По данным издания, в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, и с автомобилем сразу начались неприятности. В частности, на скорости больше 40 км в час зеркала складывались в обратном направлении; климат-контроль зависал в режиме рециркуляции, а пневмоподвеска жила своей жизнью.