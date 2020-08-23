Вс, 23.08.2020
Посмотрите на нашу красавицу-президента в окружении брутальных спортсменов! Оказывается, Керсти Кальюлайд — настоящая велогонщица СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

А ВЫ СМОЖЕТЕ? ⟩ Художник спрятал среди природы десять голых моделей, и некоторых из них разглядеть невозможно

Йорг Дюстервальд

ФОТО: Facebook

На первый взгляд, фотографии — это обычные пейзажи. Но даже несмотря на то, что выполнены они просто великолепно, это далеко не самое главное, пишет Лайф.

 

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Немецкий художник Йорг Дюстервальд уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах

Недавно 56-летний автор представил общественности свой новый арт-проект. На первый взгляд, это серия восхитительных пейзажей, но внимательный зритель сможет усмотреть на них обнажённых моделей

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Дюстервальд использовал свой талант, чтобы филигранно закрасить девушек, буквально сделав их невидимыми

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Среди работ есть те, на которых модели видны сразу, а некоторые придётся поразглядывать не одну минуту, чтобы понять, где тут подвох

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Каждый снимок из серии — это тщательно спланированная работа целой команды профессионалов. Обычно съёмка занимает несколько часов

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Это далеко не первый проект Йорга. На его счету множество рекламных и маркетинговых кампаний в диджитал и на ТВ.

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Конечно, немец написал десятки художественных работ. Своими успехами маэстро часто делится в соцсетях.

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

По задумке, каждый кадр из серии отражает один из двенадцати календарных месяцев

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Так что скоро фанаты Дюстервальда и любители искусства смогут купить необычайной красоты календари на 2021 год.

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

А удалось ли вам найти всех моделей, спрятанных на кадрах?

НАВЕРХ