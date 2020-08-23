А ВЫ СМОЖЕТЕ? ⟩ Художник спрятал среди природы десять голых моделей, и некоторых из них разглядеть невозможно

На первый взгляд, фотографии — это обычные пейзажи. Но даже несмотря на то, что выполнены они просто великолепно, это далеко не самое главное, пишет Лайф.
Немецкий художник Йорг Дюстервальд уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах
Недавно 56-летний автор представил общественности свой новый арт-проект. На первый взгляд, это серия восхитительных пейзажей, но внимательный зритель сможет усмотреть на них обнажённых моделей
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Дюстервальд использовал свой талант, чтобы филигранно закрасить девушек, буквально сделав их невидимыми
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Среди работ есть те, на которых модели видны сразу, а некоторые придётся поразглядывать не одну минуту, чтобы понять, где тут подвох
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Каждый снимок из серии — это тщательно спланированная работа целой команды профессионалов. Обычно съёмка занимает несколько часов
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Это далеко не первый проект Йорга. На его счету множество рекламных и маркетинговых кампаний в диджитал и на ТВ.
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Конечно, немец написал десятки художественных работ. Своими успехами маэстро часто делится в соцсетях.
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
По задумке, каждый кадр из серии отражает один из двенадцати календарных месяцев
Фото © Facebook / Jörg Düsterwald
Так что скоро фанаты Дюстервальда и любители искусства смогут купить необычайной красоты календари на 2021 год.