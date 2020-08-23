Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа: кому нужно действовать незамедлительно, чтобы добиться успеха, а кого ждут серьезные ссоры в семье

Представителей многих знаков Зодиака ожидает изменение в мировоззрении. Отношение ко всему происходящему может резко измениться, но не стоит этого пугаться: перемены — это всегда хорошо.

Овен

Первая половина недели будет вполне обычной и рядовой. На работе и в любовной сфере не ожидается больших изменений. Зато с 27 августа Овны вступят в полосу кардинальных перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить о событиях, которые предупреждают об изменениях к лучшему. Счастье не за горами — до него нужно лишь дотянуться.

Это лето закончится для Овнов озарениями, счастьем и повышенной энергетикой. Звезды помогут этим людям начать осень полными сил и вдохновения. На выходных стоит заняться самоанализом, духовными практиками, как следует отдохнуть и настроиться на позитивную волну. Это необходимо для успешного старта нового этапа в жизни.

Телец

Тельцы уже с первых дней недели ощутят странный прилив сил. Это звезды подарят им свою силу и поддержку. Людям данного знака стоит задуматься над тем, как изменить мир вокруг себя. Кому-то придется закончить изжившие себя отношения, кому-то нужно будет найти или поменять работу. Важно прислушиваться к своему сердцу: оно не обманет Тельцов.

Астрологи советуют людям этого знака менять обстановку, отправляться в путешествия или в командировки. В понедельник и на выходных можно заниматься покупками. В пятницу и субботу наступит отличное время для поисков второй половинки. В свободные часы стоит чаще общаться с близкими, навещать родителей и дальних родственников.

Близнецы

В начале недели звезды и планеты могут быть не в духе. Это отразится на настроении Близнецов: например, они могут вдруг стать собственниками в отношениях. Эффективные заговоры от ревности помогут исправить ситуацию к лучшему. На этой неделе лучше не думать о второй половинке в негативном ключе. Нужно давать свободу любимым людям.

Для работы окажутся проблематичными 25 и 26 августа: нельзя перегружать себя делами в эти дни. С 27 числа ситуация начнет выравниваться. В итоге самыми продуктивными и яркими днями станут пятница и суббота. В эти два дня нужно заниматься тем, к чему лежит душа, и тогда возможны приятные изменения во всех сферах жизни.

Рак

У Раков начинается время, когда нужно действовать. Нельзя сидеть без дела и ждать у моря погоды. Для работы, домашних дел и любовных приключений потребуется очень много сил. Астрологи советуют следовать золотым правилам для сильной энергетики и крепкого здоровья. Помимо этого потребуется и мотивация. Пора прислушаться к своему сердцу.