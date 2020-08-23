Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа: кому нужно действовать незамедлительно, чтобы добиться успеха, а кого ждут серьезные ссоры в семье

Гороскоп на неделю поможет вам чаще принимать правильные решения и обходить стороной ловушки, расставленные звездами. Астрологи рассказали о том, как сделать конец лета благоприятным во всех аспектах.
Представителей многих знаков Зодиака ожидает изменение в мировоззрении. Отношение ко всему происходящему может резко измениться, но не стоит этого пугаться: перемены — это всегда хорошо.
Овен
Первая половина недели будет вполне обычной и рядовой. На работе и в любовной сфере не ожидается больших изменений. Зато с 27 августа Овны вступят в полосу кардинальных перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить о событиях, которые предупреждают об изменениях к лучшему. Счастье не за горами — до него нужно лишь дотянуться.
Это лето закончится для Овнов озарениями, счастьем и повышенной энергетикой. Звезды помогут этим людям начать осень полными сил и вдохновения. На выходных стоит заняться самоанализом, духовными практиками, как следует отдохнуть и настроиться на позитивную волну. Это необходимо для успешного старта нового этапа в жизни.
Тельцы уже с первых дней недели ощутят странный прилив сил. Это звезды подарят им свою силу и поддержку. Людям данного знака стоит задуматься над тем, как изменить мир вокруг себя. Кому-то придется закончить изжившие себя отношения, кому-то нужно будет найти или поменять работу. Важно прислушиваться к своему сердцу: оно не обманет Тельцов.
Астрологи советуют людям этого знака менять обстановку, отправляться в путешествия или в командировки. В понедельник и на выходных можно заниматься покупками. В пятницу и субботу наступит отличное время для поисков второй половинки. В свободные часы стоит чаще общаться с близкими, навещать родителей и дальних родственников.
Близнецы
Для работы окажутся проблематичными 25 и 26 августа: нельзя перегружать себя делами в эти дни. С 27 числа ситуация начнет выравниваться. В итоге самыми продуктивными и яркими днями станут пятница и суббота. В эти два дня нужно заниматься тем, к чему лежит душа, и тогда возможны приятные изменения во всех сферах жизни.
Рак
У Раков начинается время, когда нужно действовать. Нельзя сидеть без дела и ждать у моря погоды. Для работы, домашних дел и любовных приключений потребуется очень много сил. Астрологи советуют следовать золотым правилам для сильной энергетики и крепкого здоровья. Помимо этого потребуется и мотивация. Пора прислушаться к своему сердцу.
Раки смогут стать успешнее, добиться наилучших результатов в делах, которые подходят к финальной стадии. Еще одна благоприятная цель — поделиться своим временем с другими. Щедрость — важная человеческая черта, главная добродетель и лучший способ сохранить рядом с собой удачу для представителей данного знака.
Лев
Середина недели с 25 по 27 августа может омрачиться внутрисемейными проблемами и склоками. Обряды на примирение и любовь в семье помогут Львам сохранить нейтралитет с родственниками в любой ситуации. Звезды сделают Львов более агрессивными и импульсивными, поэтому проблемы могут начаться и на работе. Нужно дважды подумать, прежде чем что-то сказать.
У Дев начинается особое время, когда можно без особых проблем преуспеть в творчестве, на работе, в бизнесе. Всем, кто находится в поисках себя, стоит обратить внимание на советы астрологов, как найти свое призвание. Это будет идеальная неделя для экспериментов. Звезды дадут Девам возможность попробовать себя в чем-то новом.
Неделя будет довольно благоприятной, но энергия звезд окажется деструктивной на выходных. Субботу и воскресенье Девам лучше провести в уединении, домашних делах. Не стоит рисковать, делать крупные покупки. Если захочется пообщаться с малознакомым человеком, лучше делать это в социальных сетях. Астрологи советуют оказывать внимание близким, но не навязывать им свое мнение.
Весы
Понедельник — день отрицательной энергетики. Весам стоит воспользоваться позитивными аффирмациями для удачного начала недели, чтобы настроиться на волну оптимизма. Влиться в работу и войти в ритм будет достаточно сложно, но со вторника звезды станут более созидательными. Так что лучше просто переждать бурю: она закончится быстро.
В целом неделя идеально подходит для размеренных дел вроде уборки. После работы можно как отдыхать, так и продолжать заниматься важными делами. Выходные стоит посвятить близким, друзьям, второй половинке. Полезно собирать у себя дома гостей, больше общаться. Это будет спокойная и размеренная неделя.
Эту неделю астрологи называют идеальной для финансовой активности и работы. У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, начиная от необычных покупок и заканчивая новым бизнес-планом. Сильный обряд на привлечение денег поможет увеличить доходы и снизить вероятность неудачных приобретений.
Резких спадов и подъемов энергии не ожидается, поэтому немаловажную роль во всех сферах жизни сыграет позитивный настрой. Скорпионам нельзя сдаваться, потому что до победы остается совсем немного. На этой неделе звезды и планеты усилят интуицию Скорпионов, дадут им возможность быстрее решать привычные дела и принимать правильные решения.
Стрелец
24 и 29 августа — самые благоприятные дни недели. В эти два дня повезет знакам Зодиака с самым сильным характером. Стрельцы входят в их число, поэтому начало недели можно назвать продуктивным и ярким временем. На выходных тоже ожидается энергетический подъем. Направить поток энергии и сил астрологи советуют в русло любви.
Последняя неделя лета будет благоприятной: можно смело заниматься организационными вопросами, юридическими делами, поисками вдохновения. Своими силами и оптимизмом можно поделиться с окружающими. Это повысит авторитет и популярность Стрельцов. Астрологи советуют остерегаться наглецов и энергетических вампиров.
Козерог
Козерогам стоит обратиться к закону притяжения. Привлекать желаемое в свою жизнь не так уж и сложно, если поверить в себя и заново научиться мечтать. Люди этого Знака умеют самоотверженно работать, но порой им не хватает легкости. Пришло время забыть про вчерашний день и устремить свой взор вперед.
Это будет очень стабильная неделя, на которой не ожидается больших перепадов настроения. Астрологи советуют Козерогам направить энергию в созидательное русло, почаще думая об окружающих. Сострадание поможет изменить к лучшему энергетику вокруг. Преодолевать трудности и обходить препятствия поможет интуиция, хотя немного хитрости Козерогам не навредит.
Водолей
Понедельник, вторник и среда будут благоприятными для Водолеев. Им стоит начать и закончить все самые важные дела именно в это время. С 27 августа звезды вступят в диссонанс с планетами. Это неминуемо отразится на удаче Водолеев и на их настроении. Астрологи советуют в первые три дня избавиться от блоков и барьеров в сознании.
Вторая половина недели подойдет для отдыха, но не для усердного труда. Важно не переутомляться, не возлагать на себя лишних обязанностей и забот. Это не лучшее время для работы и активного общения. С четверга по воскресенье желательно наслаждаться жизнью и своими увлечениями.
Рыбы
Последняя неделя августа обещает быть непростой. Звезды и планеты постоянно будут то повышать, то понижать энергетический фон. Эти скачки повлияют на настроение и удачу Рыб. Если вдруг Фортуна отвернется от них, вернуть ее помогут три полезных способа. В отношениях с окружающими и второй половинкой астрологи советуют отказаться от стереотипов и шаблонов.
В рабочей сфере лучше избегать спонтанности, тщательнее планируя дела. Это та самая неделя, во время которой случайности правят миром. Не нужно переживать по этому поводу, ведь все идет так, как должно. Оставаться на плаву Рыбам поможет их нестандартный интеллект, а также тонкая чувственность.