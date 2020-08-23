СЕКРЕТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ ⟩ Как пожарить картошку, чтобы она не прилипала и не разваливалась

И казалось бы - нет ничего проще, чем приготовить это блюдо. Бросил нарезанную картошку в сковородку и мешай. Но не все так просто. Чаще всего жареная картошка превращается либо в разваливающуюся кашу, либо прилипает к сковороде, пишет zen.yandex.ru.

Многие грешат на свою любимую сковороду или ретроградный Меркурий. Но как оказалось, даже в самой старой и убитой сковородке можно приготовить невероятно вкусную картошку, зная несколько хитростей.

Секреты приготовления аппетитной жареной картошки

1. Очищенный картофель замачиваем в холодной воде минут на 30 (лучше на час). За это время корнеплод избавиться от лишнего крахмала, благодаря которому картошка во время жарки становится мягкой и превращается в кашу.

2. Очень важный момент в приготовлении блюда: нарезать картошку так, чтобы она была одной формы и одного размера. Иначе те брусочки, которые поменьше, прожарятся быстрее, а те, что побольше, останутся сырыми.

3. Еще один нюанс, который поможет в приготовлении идеальной картошки, - избавление от лишней влаги. Для этого нарезанные брусочки следует промокнуть либо полотенцем, либо бумажными салфетками.

4. Перед тем, как отправить нарезанный картофель в сковороду, убедитесь, что масло хорошенько нагрето (появились пузырьки). При жарке этого блюда масло не жалеем.

5. Картошку выкладываем в 2-3 слоя, но не больше. Чем меньше картофеля, тем быстрее, лучше и аккуратнее он прожарится.

6. Пока нижний слой не схватится и хорошенько не прожарится - не перемешивайте картофель.

7. Если вы хотите получить аппетитную корочку - не накрывайте сковороду крышкой.

8. Добавлять соль и перец следует на последнем этапе приготовления.

Вот такие простые нюансы помогут приготовить вкусную и хрустящую картошку.

Да, если вы ее будете жарить после уже приготовленного на сковороде мяса, есть большая вероятность того, что картошка прилипнет, даже если вы хорошенько помоете сковородку.