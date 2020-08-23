МЭРИЛИН МОНРО ОТДЫХАЕТ ⟩ Сильвия Ильвес в прозрачном платье снялась в неподходящем месте и нарвалась на возмущение поклонников

Виолончелистка Сильвия Ильвес просто бомбит поклонников своими снимками в соцсетях. Кажется, что на профессиональную деятельность и материнскую заботу у нее не остается ни минуты. Видимо, собирать лайки - предпочтитетельнее для этой молодой женщины, находящйеся в активном поиске после расставания с музыкантом Паулем Нейцовым.
Очередная эротическая фотосессия сделана на ступеньках мемориала жертвам коммунизма. Обладающая шикарной фигурой Сильвия в прозрачном белом платье, сквозь которое отчетливо видны все части ее тела, машет юбкой, минимально, но очень сексуально двигаясь. И соблазняющая всех мужчин улыбка дает волю самым смелым фантазиям.
Однако среди восторженных комментариев есть и возмущенные. Причина - место, которое, как посчитала одна из комментаторов, не слишком-то подходит для такого рода фотосессии. «Клип снят около мемориала, - ответила, как отрезала, Ильвес. - Для скандала нет причины».
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