МЭРИЛИН МОНРО ОТДЫХАЕТ ⟩ Сильвия Ильвес в прозрачном платье снялась в неподходящем месте и нарвалась на возмущение поклонников

Виолончелистка Сильвия Ильвес просто бомбит поклонников своими снимками в соцсетях. Кажется, что на профессиональную деятельность и материнскую заботу у нее не остается ни минуты. Видимо, собирать лайки - предпочтитетельнее для этой молодой женщины, находящйеся в активном поиске после расставания с музыкантом Паулем Нейцовым.