ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дни Ласнамяэ открылись грандиозным шоу поющих фонтанов

В субботу в парке Паэ состоялось торжественное открытие Дней Ласнамяэ. 23 августа все желающие могут полюбоваться уникальной инсталляцией поющих фонтанов на озере Паэ. Представления проходят в любую погоду.
«Дни Ласнамяэ – это насыщенная неделя с концертами, экскурсиями и другими мероприятиями, приуроченными празднованию дня рождения района. Представление фонтанов на озере Паэ в воскресенье – это уникальное зрелище, которое в таком масштабе в Эстонии проходит впервые. Мы надеемся, что Дни Ласнамяэ подарят прекрасную возможность жителям Ласнамяэ и горожанам других районов открыть для себя Ласнамяэ. Программа включает в себя как развлекательные, так и мероприятия, которые знакомят с историей и подчеркивают уникальность района», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
23 августа в 19 часов начинается шоу поющих фонтанов и продлится до 23 часов. Почти 40-метровый ряд фонтанов состоит из более чем 60 отдельных струй и более 50 световых элементов. В течение вечера можно послушать и посмотреть на танец воды под музыкальное сопровождение. Музыкальная подборка включает известные песни из фильмов, классической музыки, рока и многих других жанров.
Празднование дня рождения крупнейшего района Таллинна или Дней Ласнамяэ проходит по 30 августа. В программе зеленые инсталляции, концерты, водные шоу и исторические экскурсии. Расписание дней Ласнамяэ можно найти ЗДЕСЬ.
Смотрите нашу галерею!