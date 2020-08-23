ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дни Ласнамяэ открылись грандиозным шоу поющих фонтанов

«Дни Ласнамяэ – это насыщенная неделя с концертами, экскурсиями и другими мероприятиями, приуроченными празднованию дня рождения района. Представление фонтанов на озере Паэ в воскресенье – это уникальное зрелище, которое в таком масштабе в Эстонии проходит впервые. Мы надеемся, что Дни Ласнамяэ подарят прекрасную возможность жителям Ласнамяэ и горожанам других районов открыть для себя Ласнамяэ. Программа включает в себя как развлекательные, так и мероприятия, которые знакомят с историей и подчеркивают уникальность района», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.