Харламов показал, как выглядели бы его дети от Гузеевой и Батрутдинова

Юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями.
Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей, он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», пишет портал News.ru.
Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое-кого... Листайте,
— подписал пост Харламов.
Подписчиков шутка повеселила, но многие заступились за Гузееву и предположили, что шоумен неровно дышит к телеведущей, поэтому постоянно её «троллит».
«Гарик, почему Гузеева всегда страдать должна?» — спросил один из фолловеров, но не дождался ответа.