Сб, 22.08.2020
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Харламов показал, как выглядели бы его дети от Гузеевой и Батрутдинова

Гарик Харламов

ФОТО: скриншот с youtube.com

Юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями.

Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей, он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», пишет портал News.ru.

Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое-кого... Листайте,

— подписал пост Харламов.

Подписчиков шутка повеселила, но многие заступились за Гузееву и предположили, что шоумен неровно дышит к телеведущей, поэтому постоянно её «троллит».

«Гарик, почему Гузеева всегда страдать должна?» — спросил один из фолловеров, но не дождался ответа.

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