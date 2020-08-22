Харламов показал, как выглядели бы его дети от Гузеевой и Батрутдинова

Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей, он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», пишет портал News.ru.