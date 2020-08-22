Сб, 22.08.2020
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Видео ⟩ Этого мы еще не видели: в новом трейлере фильма Нолана показали снятые в Таллинне кадры

ФОТО: скриншот

Перед премьерой был опубликован новый трейлер шпионского боевика Кристофера Нолана «Довод» (оригинальное название - Tenet), в котором среди прочего можно увидеть и снятые в Таллинне кадры.

Например, с нового ракурса можно увидеть происходившее на Лаагна-теэ и в Горхолле. Также в трейлере показана панорама Таллинна.

В Эстонии премьера фильма «Довод» пройдет 26 августа. Изначально мировая премьера картины была запланирована на 17 июля, но потом ее перенесли на конце июля. Но ситуация в мировой киноиндустрии не говорила об успешности премьеры в конце второго летнего месяца, поэтому выход картины отложили на более поздний срок. И компания Warner Bros решила изменить привычную схему премьеры, запланировав ее в США на более поздний срок, чем, например, в Европе. В Америке фильм увидят лишь 3 сентября.

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