Видео ⟩ Этого мы еще не видели: в новом трейлере фильма Нолана показали снятые в Таллинне кадры

Например, с нового ракурса можно увидеть происходившее на Лаагна-теэ и в Горхолле. Также в трейлере показана панорама Таллинна.

В Эстонии премьера фильма «Довод» пройдет 26 августа. Изначально мировая премьера картины была запланирована на 17 июля, но потом ее перенесли на конце июля. Но ситуация в мировой киноиндустрии не говорила об успешности премьеры в конце второго летнего месяца, поэтому выход картины отложили на более поздний срок. И компания Warner Bros решила изменить привычную схему премьеры, запланировав ее в США на более поздний срок, чем, например, в Европе. В Америке фильм увидят лишь 3 сентября.