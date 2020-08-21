Агата Муцениеце после развода показала эффектное фото

Бывшая жена Павла Прилучного снялась в джинсах, кремовом корсете и небрежно наброшенной на плечи джинсовой куртке. Из украшений на актрисе — только татуировки. Локацией для «жаркого» кадра послужил сеновал.

Просто... хорошей пятницы, любимые. Да, у меня в душе пятница,

Фанаты порадовались и за прекрасное настроение Муцениеце после развода, и за ее блестящий внешний вид. «Тот случай, когда давно надо было развестись», «Пусть знает, кого он потерял», «Суперсексуальна!», «Агата, ты красотка, счастья тебе», — желают подписчики.