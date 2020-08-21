Пт, 21.08.2020
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Агата Муцениеце после развода показала эффектное фото

Агата Муцениеце.

ФОТО: Скриншот с Instagram

31-летняя Агата Муцениеце порадовала поклонников новой публикацией. Актриса опубликовала фото, в полной мере раскрывающее ее женственность и сексуальность, пишет Экспресс газета.

Бывшая жена Павла Прилучного снялась в джинсах, кремовом корсете и небрежно наброшенной на плечи джинсовой куртке. Из украшений на актрисе — только татуировки. Локацией для «жаркого» кадра послужил сеновал.

Просто... хорошей пятницы, любимые. Да, у меня в душе пятница,

— призналась актриса под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты порадовались и за прекрасное настроение Муцениеце после развода, и за ее блестящий внешний вид. «Тот случай, когда давно надо было развестись», «Пусть знает, кого он потерял», «Суперсексуальна!», «Агата, ты красотка, счастья тебе», — желают подписчики.

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