МНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА ⟩ Дама в кроссовках, джентльмен - в юбке: уместна ли такая форма одежды на президентских приемах в Эстонии?

Вчера, 20 августа, в Розовом саду в Кадриорге состоялся президентский прием по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. Наверняка не будет преувеличением утверждение, что у многих людей такого рода торжественные мероприятия ассоциируются с определенным дресс-кодом.
Однако мы живем в очень интересное время, когда люди все чаще стараются проявлять свою индивидуальность вне зависимости от того, где они находятся.
На вчерашнем президентском приеме оказалось несколько таких бунтарей.
Мы узнали мнение эстонского дизайнера Дианы Денисовой.
20 августа на прием приглашаются в основном деятели культуры. Это и артисты, и художники, и дизайнеры, и те, кто связаны с литературой. В приглашении форма одежды указана как праздничная или национальная, поэтому нет таких строгих ограничений, как на приеме, который проводится 24 февраля.
Также важно учитывать, что прием проводится в саду и гостей даже не приглашают в сам дворец. Конечно, это очень формальный прием - второй по значимости в Эстонии, после приема по случаю Дня независимости. Но, мне кажется, что для этого мероприятия позволительна любая одежда. Если приходит художник - он и выражает себя как художник.
Мне кажется, что на приеме 24 февраля подобные вещи были бы неуместны, потому что это очень официальный прием, куда приходят политики, представители других стран и так далее.
Здесь же все наоборот - на этом приеме обстановка очень артистическая, поэтому, мне кажется, что позволить себе некую вольность в одежде и ей же выразить принадлежность к своей профессии вполне уместно.
Что касается кроссовок - я вообще против них на каких-либо торжественных мероприятиях, но поскольку наш президент позволяет себе появляться на приемах в кроссовках - значит это позволительно.
По моим ощущениям, это не очень уместно, но строгих ограничений тут нет.