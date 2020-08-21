МНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА ⟩ Дама в кроссовках, джентльмен - в юбке: уместна ли такая форма одежды на президентских приемах в Эстонии?

20 августа на прием приглашаются в основном деятели культуры. Это и артисты, и художники, и дизайнеры, и те, кто связаны с литературой. В приглашении форма одежды указана как праздничная или национальная, поэтому нет таких строгих ограничений, как на приеме, который проводится 24 февраля.

Также важно учитывать, что прием проводится в саду и гостей даже не приглашают в сам дворец. Конечно, это очень формальный прием - второй по значимости в Эстонии, после приема по случаю Дня независимости. Но, мне кажется, что для этого мероприятия позволительна любая одежда. Если приходит художник - он и выражает себя как художник.

Мне кажется, что на приеме 24 февраля подобные вещи были бы неуместны, потому что это очень официальный прием, куда приходят политики, представители других стран и так далее.

Здесь же все наоборот - на этом приеме обстановка очень артистическая, поэтому, мне кажется, что позволить себе некую вольность в одежде и ей же выразить принадлежность к своей профессии вполне уместно.

Что касается кроссовок - я вообще против них на каких-либо торжественных мероприятиях, но поскольку наш президент позволяет себе появляться на приемах в кроссовках - значит это позволительно.

По моим ощущениям, это не очень уместно, но строгих ограничений тут нет.