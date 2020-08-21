ПОЛЮБУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ⟩ Жена Хабенского показала редкое семейное фото

Константин Хабенский ведет довольно закрытый образ жизни и предпочитает не афишировать личную жизнь. Сам актер не имеет аккаунтов в социальных сетях, однако изредка фото с его участием появляются на инстаграм-страничке супруги Ольги Литвиновой, рассказывает портал Леди Mail.ru.