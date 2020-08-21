ПОЛЮБУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ⟩ Жена Хабенского показала редкое семейное фото

Константин Хабенский ведет довольно закрытый образ жизни и предпочитает не афишировать личную жизнь. Сам актер не имеет аккаунтов в социальных сетях, однако изредка фото с его участием появляются на инстаграм-страничке супруги Ольги Литвиновой, рассказывает портал Леди Mail.ru.
Недавно в аккаунте артистки появилось забавное селфи с мужем. Судя по геолокации, звездная семья находится на отдыхе в Крыму.
Ничего не видно... ни моря, ни солнца, ни гор. А чебуреки были отличные, впрочем, их тоже не видно.
— подписала под фото Ольга Литвинова.
Подписчики активно отреагировали на публикацию: «Главное, вместе», «Вы такая худенькая, хорошенькая, как повезло Константину», «Вы замечательные», «Ой, классные какие», «Какие вы гормоничные, счастья вам», «Так приятно вас видеть, таких молодых и счастливых», «Какие вы хорошие», — восхищаются в комментариях.