ПОЛЮБУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ⟩ Жена Хабенского показала редкое семейное фото

Пт, 21.08.2020
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Константин Хабенский.

ФОТО: Yuri Smityuk / Yuri Smityuk/TASS

Константин Хабенский ведет довольно закрытый образ жизни и предпочитает не афишировать личную жизнь. Сам актер не имеет аккаунтов в социальных сетях, однако изредка фото с его участием появляются на инстаграм-страничке супруги Ольги Литвиновой, рассказывает портал Леди Mail.ru

Недавно в аккаунте артистки появилось забавное селфи с мужем. Судя по геолокации, звездная семья находится на отдыхе в Крыму.

Ничего не видно... ни моря, ни солнца, ни гор. А чебуреки были отличные, впрочем, их тоже не видно.

— подписала под фото Ольга Литвинова.

Подписчики активно отреагировали на публикацию: «Главное, вместе», «Вы такая худенькая, хорошенькая, как повезло Константину», «Вы замечательные», «Ой, классные какие», «Какие вы гормоничные, счастья вам», «Так приятно вас видеть, таких молодых и счастливых», «Какие вы хорошие», — восхищаются в комментариях.

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