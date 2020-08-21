Пт, 21.08.2020
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ТАКАЯ МОЛОДАЯ... ⟩ В Сети вовсю обсуждают новое фото 64-летней Ларисы Долиной

Лариса Долина.

ФОТО: Официальный сайт Ларисы Долиной

В сети появилось новое фото 64-летней Ларисы Долиной. В кадре звезда позирует в джинсах и удлиненной белой рубашке с распущенными и гладко уложенными волосами. Поклонники артистки восхитились ее красотой, передает портал Леди Mail.ru

В комментариях звезду осыпали комплиментами: «Ого, как круто!», «Восхитительная, потрясающая!», «Шикарная», «Какая красивая», «Вау! Слов нет», «Даже не узнала! Супер девушка», «Вы сделали мой день! Такая красавица», — можно прочитать под публикацией.

Напомним, в минувшем году Долиной удалось заметно похудеть.

Пользователи сети также отмечают, что Долиной идет ее новый стиль. Она все чаще стала надевать не сверкающие люрексом и стразами платья, а эффектные строгие костюмы, что зрительно также делает ее еще стройнее и моложе.

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