ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ Под режим Лукашенко заложили «бомбу»

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что Москва отнюдь не намерена спасать режим Александра Лукашенко. По мнению эксперта, России нужно сохранить свое влияние в Белоруссии, но Лукашенко показал себя «токсичным», непредсказуемым и ненадежным партнером, он «уже не актив» для восточного соседа. Ему гораздо выгоднее увидеть во главе белорусского государства другое лицо.

Поротников отметил, что, если Кремль и выступит на стороне действующего режима, ограничится пропагандой и политическим давлением. Аналитик пояснил, что Москва не хочет утратить симпатии граждан. Кроме того, российские власти опасаются быть втянутыми во внешнеполитическое противостояние со странами Восточной Европы, которых Лукашенко обвиняет в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Эксперт напомнил, что в Белоруссии продолжаются забастовки рабочих и массовые протесты на улицах. По его мнению, они не исчезнут. Более того, у протестующих появятся не только политические, но и социально-экономические требования.