ФОТО ⟩ Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Пост светской львицы в Instagram многих удивил. Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко, но публикацию посвятила не ему, а другому мужчине.

19 августа модель выложила серию снимков с сыном Сергеем, который держит ее на руках. «Мой самый важный человек! Я тебя люблю! Спасибо, что ты у меня есть!» — написала Бондарчук.

Многие подписчики посчитали, что в медовый месяц такие слова знаменитость должна говорить новоиспеченному мужу. Однако некоторых интернет-пользователей смутило другое.

Помимо сына у Светланы есть 21-летняя дочь. Фолловеров удивило, почему в публикации она обошла вниманием Варвару.

Большинство поклонников модели порадовались за гармонию в ее семье. Они отметили, что такие теплые отношения между матерью и сыном дорогого стоят.