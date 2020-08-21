«Ощущение, что я сижу в туалете»: почему Прилучному не понравился отдых с Карпович

В жизни Павла Прилучного большие перемены: он много работает над разными проектами, а недавно оформил развод с актрисой Агатой Муцениеце. Расставание сопровождалось скандалом. Артистка объявила, что расходится с мужем после того, как тот якобы в подпитии поднял на нее руку и напугал их детей.

А недавно стало известно о романе Павла Прилучного с известной актрисой, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Новость появилась благодаря наблюдательным папарацци, снявшим пару на отдыхе в Крыму.

В новом интервью Павел Прилучный признался, что на отдыхе ему очень не понравилось пристальное внимание к собственной персоне. «Люди были бы поспокойнее, тогда было бы совсем прекрасно. У меня было полное ощущение, что я сижу в туалете и, простите, какаю. И в этот момент открывается дверь, появляется человек с телефоном. С одной стороны, я понимаю: это минусы профессии. Но, ребята, имейте совесть! Я вообще не люблю фотографироваться, я же не фотомодель», — пояснил актер.

По признанию Павла Прилучного, дошло до того, что он сам стал снимать людей, которые фотографировали его. «А Крым потрясающий. Мы были в Ялте, катались на всяких яхточках. Дети в дичайшем восторге», — сообщил артист.