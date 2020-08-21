СДУЛИСЬ ⟩ Потливость и картавость: как звезды шоу «Что было дальше?» оскорбляли гостей в новом выпуске

Шоу «Что было дальше?» во многом стало таким популярным из-за того, что его участники никогда не боялись шутить на грани фола. Вот и в этот раз, принимая в гостях Доминика Джокера, они оторвались по полной. Сначала юмористы задали музыканту сразу несколько вопросов о том, почему тот бреется налысо, а потом их заинтересовала чрезмерная потливость артиста.

Виталий Милонов ФОТО: Shamukov Ruslan / ITAR-TASS

«Вот это единственный процесс моего организма, который я не могу контролировать. Все остальное могу, а вот пот — нет», — заявил Джокер.

В ходе шоу Доминика то и дело сравнивали с известными лысыми актерами, включая Вина Дизеля. А Алексей Щербаков даже пошутил про возможные проблемы артиста со здоровьем: «А у тебя не рак? Ты просто так побрился? Хоть проверился бы, может есть чего».

Комиков возмутило, что Доминик не знает тексты собственных песен. Тамби Масаев исполнил куплет из композиции «Если ты со мной», но Джокер так и не смог ему подпеть. «Что значит ты не помнишь? Это твоя единственная популярная песня! Как ты можешь ее не помнить? — возмутился юморист.

Сам Джокер старался не реагировать ни на комментарии о внешности, ни на замечания о творческом застое. В итоге музыкант сумел рассказать историю о праздновании своего дня рождения, когда едва не разрушил брак близкого друга.

Вторым гостем выпуска стал Виталий Милонов. Политика то и дело обвиняли в продвижении никудышных законов. Также насмешкам подверглась физиологическая особенность Милонова — как известно, политик картавит. «А вы когда в Думе выступаете, вас все понимают? А когда надо какие-то названия с «р» выговорить? Сложно, наверное», — пошутил один из комиков.