Гороскоп на 21 августа: у Львов тяжелый день, а вот Тельцам сегодня неслыханно повезет

Неоднозначная ситуация складывается в сфере личных отношений. Появляются новые поводы для разногласий и споров с любимым человеком, трудно правильно расставить приоритеты, сделать выбор между собственными желаниями и интересами близких. Звезды говорят о необходимости диалога, обсуждения существующих проблем, но сохранять спокойствие удастся не всем.

Овен

Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры, любое общение пойдет вам на пользу. Могут напомнить о себе старые знакомые, люди, с которыми вы давно не виделись. Влиятельный человек предложит помощь в реализации ваших проектов, однако вряд ли будет бескорыстен; вообще, альтруистов в вашем окружении не так много, и за оказанные услуги наверняка позже придется заплатить. Деловая активность снижена, но и к развлечениям вы не чувствуете особой склонности. Не исключено переутомление, ощущение безмерной усталости от несложных, но многочисленных дел.

Вы готовы опекать и поддерживать каждого, кто попадает в поле вашего зрения, однако любимый человек вряд ли захочет стать объектом заботы. Тем, кто вам дорог, необходимо немного свободы, не стоит воспринимать это как угрозу отношениям или серьезную проблему, требующую немедленного решения.

Телец

Весьма удачный день, многие события которого наверняка придутся вам по душе. Правда, стоит иметь в виду, что сегодня вы едва ли обзаведетесь новыми союзниками и единомышленниками, да и старых можете растерять; однако и трудностей, которые нельзя преодолеть в одиночку, на вашем пути не возникнет. Необходимым условием успеха является своевременная и правильная расстановка приоритетов – только так вы сможете справиться с делами. Удачные покупки порадуют не только вас, но и ваших близких.

Не стоит посещать многолюдные светские мероприятия или торжества, которые могут затянуться допоздна. Не покажется утомительным даже самое тесное общение с близкими, обычные занятия подарят немало приятных впечатлений.

Близнецы

Поручите сложные дела другим и займитесь тем, к чему у вас действительно лежит душа. День получается довольно парадоксальным: вы добиваетесь успехов в делах, к которым относитесь легкомысленно и безответственно, но не получаете ожидаемых результатов от проектов, за которые беретесь со всей серьезностью. Неоднозначно складываются и профессиональные отношения: можно вести доверительные беседы с коллегами, обсуждать вопросы личного характера с руководством, но собственно профессиональные переговоры будут очень напряженными и мало результативными.

Не стоит пытаться в корне изменить свою личную жизнь, вы рискуете потерять то, что имеете. Сфера романтических отношений сейчас требует не тех решительных действий, к которым вы втайне считаете себя готовым, а постепенной коррекции сложившейся ситуации.

Рак