Эстонский бригадный генерал проигнорирует президентский прием из-за вчерашней выходки Микка Пярнитса, пришедшего пожать руку президенту в женском платье и на каблуках

Юхтеги написал о своем решение в социальной сети Facebook и отметил, что еще вчера собирался на прием, но сегодня передумал.

«Я был бы сегодня в Саду роз, но после случившегся вчера считаю такой шаг неуместным. Путь в цветочный сад приходят самые крутые микки пярнитсы, а не такие мужчины среднего возраста, как я, чья молодость пришлась как раз на то время, когда Эстония восстанавливала свою независимость», - написал он.

Дело в том, что вчера писатель Микк Пярнитс пришел на церемонию награждение людей, которые внесли свой вклад в предотвращение насилия. Награждал и президент Эстонии Керсти Кальюлайди министр юстиции Райво Ауг. Эпатажный писатель явился в женском платье розового цвета и на высоких каблуках. Он объяснил в Facebook такой наряд просто: мол, костюм - «это своего рода мужская броня, форма защиты. Мужчина средних лет в костюме может говорить невероятные вещи, а люди верят ему и слушают с широко открытым ртом». И Пярнитс надел женское платье, чтобы показать всем, насколько он смешон, уязвим, словом, представл таким, какими часто видят и воспринимают в нашем обществе женщин.

На церемонии в Эстонском историческом музее Пярнитс сказал, что «в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летними, даже если тебе 60 лет», что способствует развитию педофилии. Также писатель отметил, что сегодня «традиционная семья является самым опасным местом для ребенка, гнездом насилия», потому что насилие чаще всего происходит в семьях. Пярнитс в прошлом году запустил в Instagram кампанию «Это не ок», куда могли обратиться те, кто стал жертвами педофилов.

Прехидент и министр юстиции с писателем Микком Пярнитсом. ФОТО: Aron Urb/Justiitsministeerium

Писатель также заметил, что масштабы проблемы педофилии велики, а «законы поощряют культуру изнасилования».