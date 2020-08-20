LimonCмотриСмотрите, эти изысканно одетые песики легко могут соперничать с гостями президентского приема! 2 20 августа 2020, 17:34ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА! ⟩ Смотрите, эти изысканно одетые песики легко могут соперничать с гостями президентского приема!Limon.eeСегодня мы будем любоваться снимками красивых и знаменитых гостей, которые придут на президентский прием в Сад роз. А вот эти собачки легко могут составить конкуренцию с иголочки одетым джентльменам и нарядным дамам, пишет Elu24. 2 moekoerдень восстановления независимостипраздникприемсобакихозяева