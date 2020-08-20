КАЗАНОВА ОТДЫХАЕТ ⟩ Эстонскую светскую тусовку взбудоражила нелицеприятная новость о похождениях известного певца

13 мая Хендрик Сал-Саллер (54 года) заявил, что расстается с женой Берит (42 года) после 16 лет брака. Пара также отметила в соцсетях, что будут вместе воспитывать общего сына и намерены защитить его от возможных пересудов и сплетен.

И вот сегодня светскую тусовку поразила новость: не совсем молодой музыкант выбрал себе молодую пассию. Красавица-брюнетка Мерилле Мадиберг, которая якобы покорила сердце Сал-Саллера, не любит рассказывать о себе в социальных сетях. Известно, что она родом из Хальяла. По данным анонимного источника, парочка влюбленных встречается с прошлого лета, еще когда Хендрик был официально женат. Видимо, девушка так вскружила голову певцу, что он решил разорвать брачные узы.

«Прошлым летом они уже встречались в разных отелях и как-то даже были застуканы мужем женщины, которая только что родила от Сал-Саллера. Тогда самого певца чудом не изибили. Мерилле все время бегает за Саллером и не пропускает ни одного его концерта», - раскрыл такие подробности аноним.