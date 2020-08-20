ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ⟩ В Ласнамяэ сегодня пройдет концерт под открытым небом. Приходите и вы всей семьей!

«Несмотря на некоторые изменения в концертной программе, мы приглашаем всех провести сегодняшний вечер на свежем воздухе в компании друзей и близких, насладиться приятной музыкой и текущим летом», – говорит Владимир Свет, старейшина района Ласнамяэ.

На концерте под открытым небом, который пройдет на террасе центра культуры «Линдакиви», выступят многолетний солист Национальной оперы «Эстония» Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass. Концерт начинается в 17:00, вход на мероприятие для всех свободный. Несмотря на теплое время года и хорошую погоду советуем одеваться потеплее и, по возможности, взять с собой свитер или плед.