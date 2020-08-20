ВИДЕО ⟩ Татьяна Тридворнова: «Главная гармония в жизни - цветы, женщина и мужчина, который их дарит»

Татьяна Тридворнова рассказала порталу Limon.ee о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться при проведении «Бала цветов 2020», откуда она берет силы и вдохновение, о преимуществах жизни в Таллинне перед Москвой, раскрыла секрет своего потрясающего похудения, и, конечно, мы поговорили о любви.

Татьяна вспомнила, что «идея Цветочного бала пришла даже не в голову, а в сердце. Вместе с детскими мечтами. Мы все любим сказки. И я зачитывалась. Особенно мне полюбилась сказка «Цветы маленькой Иды». Я с удовольствием снова и снова вспоминаю, как вчитывалась в строчки про волшебный бал, на котором цветы танцуют. Мечтала побывать на таком балу. Виделись мне волшебные наряды из цветов, грациозные гиацинты в роли кавалерами, а в тюльпановые роскошные юбки были наряжены дамы. Ах! Понятно, что бал существовал только в сказке Андерсена и моих фантазиях и мечтах. А мечты, как известно, сбываются, особенно, когда очень хочется. Поэтому я затеяла цветочный праздник, который на сегодняшний день стал серьезным международным проектом, и при этом остался уникальным и сказочным».