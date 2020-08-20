Врачи назвали настоящий диагноз Ефремова

После того, как несколько дней назад российский актер Михаил Ефремов был срочно госпитализирован в Боткинскую больницу прямо из зала суда, в прессе появлялось множество версий, объясняющих его внезапный обморок.
Особенно активно идею об ухудшении самочувствия подопечного подогревал адвокат Эльман Пашаев. Наиболее вероятным вариантом развития событий назывался внезапный инсульт артиста, тяжело переживающего свое незавидное положение.
Однако, как выяснилось, ситуация со здоровьем актера обстоит намного благоприятнее, чем ее пытались представить общественности юристы участника смертельного ДТП, сообщает Пятый канал со ссылкой на выписку врача. «Очаговой неврологической симптоматики нет», — сказано в документе, в графе «диагноз» значится: «повторные транзиторные ишемические атаки». «Если у человека идет транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать, то есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается», — объяснил диагноз Ефремова невролог Александр Евдокимов.