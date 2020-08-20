Врачи назвали настоящий диагноз Ефремова

Однако, как выяснилось, ситуация со здоровьем актера обстоит намного благоприятнее, чем ее пытались представить общественности юристы участника смертельного ДТП, сообщает Пятый канал со ссылкой на выписку врача. «Очаговой неврологической симптоматики нет», — сказано в документе, в графе «диагноз» значится: «повторные транзиторные ишемические атаки». «Если у человека идет транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать, то есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается», — объяснил диагноз Ефремова невролог Александр Евдокимов.