Гороскоп на 20 августа: Овнов ждут радикальные перемены, а Весам лучше занять нейтральную позицию

Овен

Этот период подходит для переезда, начала серьезных ремонтных работ или, в крайнем случае, смены интерьера в доме.

Телец

Если коллеги попросят вас о помощи, постарайтесь поделиться собственным опытом решения рабочих проблем.

Близнецы

Если вы почувствуете недомогание или усталость, не отмахивайтесь, а найдите время для отдыха и восстановления сил.

Рак

Чтобы справиться со всем объемом работы, вам лучше передать часть своих обязанностей другим членам коллектива.

Лев

День получения знаний. Найдите время для чтения полезной литературы, и вы откроете для себя много нового.

Дева

Вам следует сесть и проанализировать события, которые с вами происходят. Решение проблемы лежит на поверхности.

Весы

Без острой необходимости вам лучше не вмешиваться в решение чужих проблем. Берегите собственную репутацию.

Скорпион

Вам следует заняться своим здоровьем и провести профилактику, чтобы избежать развития хронического заболевания.

Стрелец

Вас ждет многообещающий день. Не отвлекайтесь по пустякам, и тогда вам будет легче достичь намеченной цели.

Козерог

Вы получите полезную информацию, которая поможет поднять на новый уровень ваши профессиональные качества.

Водолей

Возможны сложности в финансовом вопросе. Постарайтесь включить режим экономии, чтобы отложить какую-то сумму, советует «Сегодня».

Рыбы