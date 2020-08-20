Чт, 20.08.2020
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Гороскоп на 20 августа: Овнов ждут радикальные перемены, а Весам лучше занять нейтральную позицию

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня на нас влияют вторые лунные сутки, а это значит, что можно и нужно делать яркий рывок и ловить уходящее лето, причем двигаться стоит сразу во всех направлениях. В этот день хорошо проводить совещания, устраивать семейные советы, ходить в гости. Также Луна покровительствует всем тем, кто сейчас находится в путешествии.

Овен

Этот период подходит для переезда, начала серьезных ремонтных работ или, в крайнем случае, смены интерьера в доме.

Телец

Если коллеги попросят вас о помощи, постарайтесь поделиться собственным опытом решения рабочих проблем.

Близнецы

Если вы почувствуете недомогание или усталость, не отмахивайтесь, а найдите время для отдыха и восстановления сил.

Рак

 
Чтобы справиться со всем объемом работы, вам лучше передать часть своих обязанностей другим членам коллектива.

Лев

День получения знаний. Найдите время для чтения полезной литературы, и вы откроете для себя много нового.

Дева

Вам следует сесть и проанализировать события, которые с вами происходят. Решение проблемы лежит на поверхности.

Весы

Без острой необходимости вам лучше не вмешиваться в решение чужих проблем. Берегите собственную репутацию.

Скорпион

Вам следует заняться своим здоровьем и провести профилактику, чтобы избежать развития хронического заболевания.

Стрелец

Вас ждет многообещающий день. Не отвлекайтесь по пустякам, и тогда вам будет легче достичь намеченной цели.

Козерог

Вы получите полезную информацию, которая поможет поднять на новый уровень ваши профессиональные качества.

Водолей

Возможны сложности в финансовом вопросе. Постарайтесь включить режим экономии, чтобы отложить какую-то сумму, советует «Сегодня».

Рыбы

Ваша вторая половинка потребует к себе больше внимания – проявите отзывчивость, и это вскоре к вам вернется.

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