ОТКРОВЕНИЕ ⟩ Екатерина Варнава: «С Хрусталевым ни разу не симулировала оргазм»

Это сейчас Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев работают на разных каналах и не так часто пересекаются по работе. А когда-то звезды начинали карьеру на телевидении вместе: снимались в шоу Comedy Woman, гастролировали. В 2012 году стало известно, что Екатерина и Дмитрий встречаются. Правда, роман артистов продлился недолго.

«Я с Хрусталевым никогда не симулировала. Ни разу такого не было. Вот честно», — призналась Екатерина в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

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При этом у Екатерины был один крайне постыдный опыт, когда она умудрилась уснуть во время секса. Тогда звезда только-только вернулась после долгих гастролей и нуждалась в отдыхе. Однако сон пришлось отложить ради бойфренда:

Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам... Но, может, это тоже сыграло свою роль.

Сейчас Екатерина не распространяется о личной жизни. В 2019-м она рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым встречалась целых шесть лет. Бывшие влюбленные сохранили нормальные отношения, но теперь Варнава с неохотой рассказывает о романах.

«Я весь карантин пила. Каждый день выпивала. Почему? Да, просто я несчастна. А несчастна из-за того, что одинока», — заявила звезда во время шоу.