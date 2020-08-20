Участница «Дом-2» Милена Безбородова раскритиковала образование: «Желания учиться у меня не возникает»

Многие знаю, что у меня нет образования. А если быть точнее, то год я училась на отельные бизнес и 10 классов закончила в школе.

«После 9 класса пошла учиться на отельный бизнес. Обучение проходило на эстонском языке и с эстонскими учителями. Так получилось, что с одной из учителей, у меня вообще не сложились взаимоотношения и я покинула обучение», — признается Милена и добавляет:

Можно сказать, что год я просто пропустила.

«После этого я поступила в гимназию, в десятый класс и параллельно училась на парикмахера. Закончила десятый класс и меня приспичило пойти на "Дом-2", хотела прийти на две недельки или хотя бы до конца лета. Как видите, я тут два года. Немного затянула».

В этом году, я была бы уже с дипломом об окончании 12 классов, но вместо этого я с хорошей суммой денег на карте и могу позволить себе любое обучение на курсах.

Если бы я осталась учиться, то у меня не было бы всего того, что у меня есть сейчас.

Многие с двумя высшими образованиями сидят и зарабатывают 80 тысяч рублей в месяц. А люди, которые ушли после девятого класса, ездят на новых Мерседесах и зарабатывают от 500 тысяч в месяц», — утверждает уроженка Таллинна.

«Мораль всей басни такова:

Я не призываю бросать обучение. Я призываю делать так, как желает ваша душа. Ведь только тогда вы будете получать самое лучшее от жизни. Судьба вам везде поможет, главное иметь желание и двигаться в правильном направлении.