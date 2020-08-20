СРОЧНО ⟩ Проект «Дом-2» ограбили на миллионы! Кто за этим стоит?

Сейчас на площадке «корнера» скандального телепроекта на Сейшелах жарко вдвойне. Уже несколько недель идет расследование явно спланированного ограбления в периметре реалити-шоу. Привлечены сотрудники полиции. Обнесли шикарную белую яхту «Дом-2», буквально напичканную дорогой посудой, предметами интерьера и прочими атрибутами роскошной жизни. Вот только злоумышленники позарились вовсе не на это.

«Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны, — рассказал один из участников проекта. — Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка восьми тысяч евро, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов».

Оснащалась же яхта, которая сама обошлась создателям реалити в сумму не менее, чем 40 миллионов, специально для съемок нового шоу — «Яхта любви». Сюжет — что-то среднее между обычной порнушкой, «За стеклом» и популярной в 90-е телеигрой «Любовь с первого взгляда». Суть: на один этаж судна заселяются десять красивых девушек, на другой — тройка бравых парней-участников «Дом-2». В итоге должны образоваться три пары, которые в будущем продолжат сниматься в основном реалити.

Вот только в процессе присутствует и раздевание догола на спор, и всякие эротические кульбиты и даже интимные ласки на камеру. В одном из «туров» девушки должны были на ощупь… оценивать мужское достоинство парней. Однако пилот не зашел и в эфир так и не выйдет. Наверное, даже ТНТ это слишком смело. А теперь еще и шанса переснять нет — вся техника-то исчезла.