Ср, 19.08.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, какие красотки претендуют на титул «Мисс Рапламаа»

Приближается финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Эстонии - Мисс Рапламаа. По такому случаю конкурсанти позировали на фоне шикарных автомобилей.

Обычно победительница конкурса Мисс Рапламаа объявляется весной, но события этого года внесли свои коррективы в планы всех людей на Земле, поэтому финал пришлось перенести. Победительницу выберут в эту субботу в Рапла среди девяти красавиц.

В этом году претенденткам на победу провели фотосессию в представительстве Škoda в Лаагри, а платья красоткам предоставили дизайнеры Алдо Ярвсоо и Рийна Пылдроос.

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