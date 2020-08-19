ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, какие красотки претендуют на титул «Мисс Рапламаа»

Приближается финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Эстонии - Мисс Рапламаа. По такому случаю конкурсанти позировали на фоне шикарных автомобилей.
Обычно победительница конкурса Мисс Рапламаа объявляется весной, но события этого года внесли свои коррективы в планы всех людей на Земле, поэтому финал пришлось перенести. Победительницу выберут в эту субботу в Рапла среди девяти красавиц.
В этом году претенденткам на победу провели фотосессию в представительстве Škoda в Лаагри, а платья красоткам предоставили дизайнеры Алдо Ярвсоо и Рийна Пылдроос.
Смотри галерею!